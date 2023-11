La asquerosa acusación de Alexis Sánchez contra los camarines del Monumental

18 de Noviembre de 2023

"Entonces dices ¿es una selección o un equipo de Tercera?", cuestionó Sánchez sobre las condiciones que enfrenta la Roja para enfrentar las clasificatorias.

Alexis Sánchez alzó la voz contra la dirigencia de la ANFP ante las condiciones que debe enfrentar la Selección Chilena para poder entrenar y disputar las clasificatorias al Mundial de 2026.

En conferencia de prensa, el goleador histórico de la Selección, disparó que “en lo que llevo en el fútbol, falta entender, estudiar y vivirlo. Lo que existe en el presidente, Federación y fútbol chileno afecta. Yo llego aquí y estoy con un jugador que estuvo parado tres meses por el Campeonato en Chile. Es muy difícil competir así”.

“Como país, en la organización no estamos muy bien. Es aprendizaje, conocimiento de como hacerlo. Algunos aportan y algunos no, en general, como dirigencia. La liga chilena no puede estar parada tres meses ¿Cómo quieres jugar así si quieres ir a un Mundial?”, aseguró Alexis.

Tras esto, Sánchez lanzó duros dardos sobre las condiciones en las cuales se preparan, señalando que “en Juan Pinto Durán me gustaría tener una cancha como corresponde; una ducha. Hay tres duchas que no funcionan y debes esperar a que se duche el otro. Después llegas al estadio de Colo Colo, yo estaba estirando y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. Entonces dices ¿es una selección o un equipo de Tercera?”.

“La liga chilena no puede estar tanto tiempo detenida. Los jugadores dicen que que es un desastre. También tenemos problemas con los estadios, a nosotros nos gusta jugar en el Nacional”, agregó.

“Crisis en no tener dinero, esto o lo otro, pero hay. Hay crisis en organización y entendimiento, conocimiento en el fútbol chileno y la estructura de la selección. Eso falta, pero es algo que la gente sabe”, cuestionó Alexis Sánchez.

Para cerrar, el atacante destacó la labor desarrollada por Eduardo Berizzo, apuntando que “hace tiempo no veía un trabajo así en la Selección. Con Rueda, por ejemplo, no lo sentía así. En lo personal, veo un equipo que juega de igual a igual. Con Colombia fuimos superiores y después Colombia le ganó a Brasil. Estamos a cuatro puntos de los de arriba. Veo al equipo bien”.