Borghi critica a la U por salida de Cristóbal Campos y lo compara con Jordhy Thompson

3 de Enero de 2024

En esta línea, lanzó duros dardos contra los formadores de Cristóbal Campos por "no corregir" las actitudes del portero fuera de la cancha.

Claudio Borghi cuestionó la decisión de Universidad de Chile de desvincular a Cristóbal Campos, tras conocerse una investigación en su contra por violencia intrafamiliar.

El ex entrenador de la Roja expresó en TNT Sports que “llama la atención lo descartable que son las personas a raíz de actos fallidos. Le pasó a Jordhy Thompson también. Cristóbal Campos tiene un talento bárbaro y si tiene un problema para entrenar o inconvenientes, no es algo de un día para otro, lo conocen de toda la vida”.

Borghi planteó que “evidentemente hay que castigar a las personas en situaciones graves, pero hay que ayudarlas. Si no tienes capacidad para ayudar a un jugador, no eres gente de fútbol y me llama la atención que desechen tan fácil a una persona”.

“Cuando eres chico y juegas bien te puedes mandar todas las cagadas del mundo, porque dicen este juega bien y lo urgente es ganar, lo importante es jugar bien, eso dice el técnico. Van creando un jugador con muchos problemas que, cuando lo quieres atacar, ya no tienes solución”.

Borghi aseveró que “si un jugador de 20 años me falta el respeto como entrenador, evidentemente tiene un castigo. Pero ese castigo debe tener un aprendizaje, tienes que castigar y enseñar”.

“Uno que solo castiga vale callampa, tiene que formar. ¿Sabes a quién tengo que castigar como entrenador? Al pelotudo que lo formó. Mira, acá está lo que me entregaste, acá están los problemas que tengo yo”, sentenció.