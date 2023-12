Fiscalía y ex pareja de Jordhy Thompson desmienten a ministra Orellana: juicio continuará

25 de Diciembre de 2023

Camila Sepúlveda lamentó las declaraciones de la ministra de la Mujer y aeguró que nunca ha hablado con ella.

Compartir

La Fiscalía de Género Oriente junto con Camila Sepúlveda tuvieron que salir a desmentir a la ministra Antonia Orellana, quien este domingo aseguró que la ex pareja de Jordhy Thompson no continuaría con el juicio, acusando un “desgaste” y una decepción hacia el Poder Judicial tras la suspensión de las cautelares del futbolista.

“Ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada“, dijo la secretaria de Estado en conversación con CHV Noticias.

A raíz de sus palabras, en primera instancia, fue Camila Sepúlveda la rebatió las palabras de la ministra. “Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, sostuvo, en conversación con Red Gol.

En esa misma línea, indicó que “encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… Lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella, al decir esta mentira, me expone más”, remató.

Víctima no se ha “retractado”

A las palabras de Camila Sepúlveda se sumó la Fiscalía de Género Oriente, desde donde también aseguraron que el juicio contra Jordhy Thompson sigue adelante.

“En relación con la investigación que lleva adelante en contra del futbolista Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato, NO obran antecedentes de una supuesta retractación de la víctima del proceso penal“, consignaron a través de Twitter.

Además, aseveraron que “la fiscal del caso, que tiene contacto permanente con la víctima, conversó hoy con ella quien confirmó su disposición a continuar con la causa“.