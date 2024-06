VIDEO – La pena que arriesga Cuchillo Eyzaguirre tras ser condenado por maltrato a su ex pareja

6 de Junio de 2024

Quedó acreditado que desde marzo a octubre de 2020 el ex CQC cometió el delito de maltrato habitual y violencia psicológica contra su ex pareja.

El ex panelista de CQC Sebastián Cuchillo Eyzaguirre fue condenado este jueves por maltrato a su ex pareja en el juicio efectuado en el 4° Juzgado de Garantía, aunque la jueza Cheryl Fernández lo absolvió del delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF).

De acuerdo a lo informado, el comunicador arriesga una condena que puede ser desde una pena efectiva de cárcel, al arresto domiciliario. También podría determinarse que deba utilizar una tobillera electrónica.

Según estableció el tribunal, quedó acreditado que desde marzo a octubre de 2020 Cuchillo Eyzaguirre cometió el delito de maltrato habitual y violencia psicológica contra su ex pareja.

Testigos del maltrato de Cuchillo Eyzaguirre a su ex pareja

En uno de los hechos vinculados a la causa se corroboró que en una ocasión, cuando ambos estaban al interior de un supermercado durante la pandemia del COVID-19, el periodista profirió numerosos insultos a viva voz a la mujer, con muchos testigos de por medio.

Por el caso la fiscal María José Sánchez pidió que se castigue a Eyzaguirre con pena de 540 días de cárcel.

En otra arista de la causa, la jueza Cheryl Fernández absolvió al ex CQC del cargo de amenazas por violencia intrafamiliar.

A partir de las 13:30 horas del próximo 14 de junio se procederá a la lectura de la sentencia contra Cuchillo Eyzaguirre.

La reacción de Sebastián Eyzaguirre: “Este juicio no ha terminado”

Cuchillo Eyzaguirre reaccionó a la decisión de la Justicia de condenarlo por maltrato a su ex pareja, descartando de plano los delitos y anunciando que apelará.

“Quiero dejar absolutamente en claro que yo nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer. Dos, yo nunca viví con esta señora en mi casa. Para que exista supuestamente violencia intrafamiliar tiene que existir el delito de habitualidad y además tienen que haber una serie de requisitos que a mi parecer y los de mi defensa no se constituyen en esta sentencia”, aseguró en sus redes sociales.

Eyzaguirre agregó que “apelaré, evaluaré cuáles serán estas instancias que seguiré adelante, pero puedo decirle mirándoles a la cara, como los he mirado siempre y mirando al señor también, Hermosilla, de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solamente se me absuelva de los dos delitos que se me absolvió, sino que el tercero también sea absuelto”.