Murci Rojas gana juicio tras falsa acusación de robo en supermercado

8 de Abril de 2024

Rojas detalló que el supermercado fue condenado a pagarle una indemnización por daño moral y una multa, además de las costas de la causa.

Francisco Murci Rojas, recordado lateral de Colo Colo y de la Selección Chilena, se valió de las redes sociales para informar que ganó el juicio que lo enfrentó a Walmart, tras ser acusado falsamente de robo en una sucursal de La Florida.

El ex futbolista indicó que el pasado 10 de julio fue increpado por un guardia del supermercado Líder de avenida Departamental con Vespucio, quien lo apuntó por el supuesto hurto de especies.

“Yo pensé que me estaban weando (sic) y yo no le dije nada. Que de arriba me dice que lleva algo. Ok, llamé al gerente del local y me revisan. Nunca llegó el gerente”, relató Murci Rojas al momento de denunciar el hecho.

Junto con ello, indicó que mientras era revisado, desconocidos aprovecharon para robarle la patente de su vehículo desde el estacionamiento del establecimiento.

El otrora defensa expresó que este episodio le provocó “una humillación publica, vulnerando mi dignidad y derecho al honor, honra y familia, por lo que me vi obligado a interponer las acciones legales”.

Esto, “ya que no acompañaron prueba alguna en el juicio. Siempre fui inocente. Vamos con todo”.