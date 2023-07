“Pensé que me estaban wean…”: Murci Rojas relata incómodo momento tras ser acusado de robo en supermercado

11 de Julio de 2023

El recordado lateral de la Selección Chilena vivió un incómodo momento en un supermercado de La Florida.

Compartir

Francisco Murci Rojas, recordado crack de Colo Colo y mundialista en Francia 98, se valió de las redes sociales para relatar un incómodo momento vivido en un supermercado de La Florida, luego que un guardia de seguridad lo acusara de robo.

En su cuenta de Twitter, Murci Rojas contó que “fui al Líder a ver un precio, si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen: lleva algo ahí”.

Cuando el guardia le insistió en sus palabras, el ex futbolista indicó que “yo pensé que me estaban weando y yo no le dije nada. Que de arriba me dice que lleva algo”.

Ante esto, Francisco Rojas pidió la presencia de un gerente del local comercial ante esta acusación de robo.

“Ok llame el gerente del local y me revisan. Nunca llegó el gerente”, apuntó Rojas.

El ex lateral albo aprovechó la oportunidad para dar cuenta de un reclamo a la gerencia de la sucursal.

“La seguridad mala del Líder de Departamental con Vespucio. En el subterráneo están robando las patentes de los autos y no hacen nada”, sentenció.