El motivo por el que “Murci” Rojas presentó una demanda contra Líder

El ex futbolista usó su cuenta de Twitter para confirmar que emprendió acciones legales contra la cadena de supermercados.

El ex seleccionado chileno Francisco “Murci” Rojas interpuso una demanda contra la cadena de supermercados Líder, según confirmó a través de su cuenta de Twitter.

El ex lateral de Colo Colo había indicado la primera quincena de julio que vivió un incómodo momento cuando fue al local ubicado en Américo Vespucio con Departamental.

“Fui al Líder a ver un precio si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen lleva algo ahí. Jajaja, yo pensé que me estaban webiando (sic) y no le dije nada“, consignó el ex futbolista.

A pesar de todo, el guardia insistió en “que de arriba me dice que lleva algo. Ok, llamé al gerente del local y me revisan. Nunca llegó el gerente“, terminó su reclamo Murci Rojas el pasado 10 de julio.

Tras su denuncia a través de las redes sociales, Rojas entregó más datos de lo ocurrido ese día, revelando que el mismo personal de seguridad del recinto no intervino para evitar que le robaran la patente de su auto que estaba en el estacionamiento. Todo eso mientras a lo revisaban.

La demanda del “Murci” contra Líder

Tres semanas después, el ex mundialista en Francia 98 empleó la misma cuenta para informar que había presentado una demanda en contra la cadena de supermercados Líder. Según explicó, tomó la decisión tras percibir que ese hecho dañó su imagen.

“Producto de los hechos de los cuales fui injustamente tratado por el supermercado Líder, habiendo dañado mi imagen y la de mi familia, he interpuesto una demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, esperando que se haga justicia”, escribió Murci Rojas.