Nicolás Jarry preocupa de cara a su participación en Wimbledon y París 2024

17 de Junio de 2024

La primera raqueta nacional entregó detalles sobre la enfermedad que lo ha tenido fuera de las canchas y enciende las alarmas previo al tercer Grand Slam del año.

En la previa de Wimbledon y los Juegos Olímpicos de París 2024, Nicolás Jarry (20° ATP) enfrenta una serie de complicaciones que aún no lo dejan competir.

Tras su brillante actuación en el Masters de Roma y su participación en Roland Garros, el tenista chileno no ha podido dejar atrás una infección al oído que lo tiene sin entrenar hace varios días.

En medio de la preocupación que ha causado, teniendo en cuenta las competiciones importantes que se llevarán a cabo en las próximas semanas, Nicolás Jarry aclaró la enfermedad que padece.

“Como aclaración, estoy atravesando una neuronitis vestibular. Diferente a una enfermedad de Ménière… Estoy haciendo todos los ejercicios que me mandó el doc (sic) para recuperarme lo antes posible”, sostuvo a través de su cuenta de Instagram.

El jugador de 28 años aclaró su situación luego de que diera a conocer que no iba a disputar los clasificatorios del ATP 500 de Queen’s. “Nicolás se ha visto forzado a retirarse del torneo de Queens debido a una infección de oído que le está produciendo vértigos y mareos, pero de la que se está recuperando satisfactoriamente aunque más lento de lo que quisiera”, informó su equipo.

Nicolás Jarry preocupa de cara a su participación en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos

El pasado viernes, el Príncipe se sinceró sobre los problemas que lo acomplejan. “Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha a entrenar. Juego con mi familia para ir aprendiendo a balancearme, que es lo que me atacó y que perdí. Puede durar mucho tiempo, meses o semanas. Varía de cada persona“, expresó.

A pesar de ello, la primera raqueta nacional se mostró optimista de cara a las próximas semanas: “Estoy haciendo todos los ejercicios posibles para reeducar mi cuerpo. Estoy con fe, tratando de aprovechar el tiempo para otras cosas. Me encantaría tener una fecha o cosas más claras, pero voy día a día. Cada día voy un poco mejor”.

Considerando que los plazos de recuperación son acotados, puesto que Wimbledon comienza el 1 de julio, Jarry manifestó que “espero llegar, estoy haciendo todo lo posible. Es difícil, pero el doctor lo cree posible dados mis avances. Tengo que ir día a día”.

Con respecto a su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde también dirán presente Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, el nieto de Jaime Fillol aseguró: “No corre riesgo mi participación, no debería. Uno nunca sabe qué te va a traer el futuro, pero estoy tranquilo, contento. Tengo que hacer las cosas muy bien en la preparación física, llevo dos semanas en cama y tres sin hacer ejercicio”.