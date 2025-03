La acalorada conferencia de Ricardo Gareca tras la derrota ante Paraguay: “No pierdan la fe”

Actualizado el 20 de Marzo de 2025

A pesar de que Chile está más cerca de quedar colista en las eliminatorias sudamericanas que de aspirar a puestos de repechaje, Gareca aseguró que mantiene la esperanza de conseguir el ansiado boleto al Mundial.

Ricardo Gareca protagonizó una acalorada conferencia de prensa tras la dolorosa derrota de la Selección Chilena en su visita a Paraguay, con la cual las ilusiones de la Roja de llegar al Mundial de 2026 están casi sentenciadas.

“Cuando se perdían las esperanzas ahí es cuando conseguí cosas. No me bajo de ninguna manera porque vivo de esto, toda la vida amé el fútbol y toda la vida viví de los resultados. Donde no había esperanzas resurgía la fe, resurgía la confianza por eso nunca hay que perderla y por eso no la pierdo”, postuló el seleccionador nacional.

Ricardo Gareca dejó en claro que “no es un falso optimismo lo que te hablo, es el optimismo de un profesional que se dedica a esto y vive de esto y que atravesé miles de situaciones de estas, por eso lo quiero compartir con la gente”.

Junto con ello, aprovechó de mandar un mensaje a la hinchada para que siga apoyando a la Selección Chilena y se haga presente el próximo martes en el Estadio Nacional ante Ecuador.

“Más allá del dolor, de perder, de la situación que nos toca en vivir en la tabla, que no pierdan la fe, que vayan con optimismo a la cancha, porque vamos a dejar todo por el triunfo, vamos a jugarlo como se debe jugar un partido“, dejó en claro el Tigre Gareca.