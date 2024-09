Ex Posta Central inicia sumario interno por filtración de fotos de Cristóbal Campos

3 de Septiembre de 2024

Esto, en el marco de la Ley del Paciente, que protege la privacidad de las personas atendidas en los centros asistenciales, por lo que este tipo de situaciones puede generar penas administrativas y legales.

La ex Posta Central anunció el inicio de un sumario interno por la filtración de fotos de Cristóbal Campos, en medio de la intervención quirúrgica donde se le reimplantó su pie derecho, luego del grave accidente de tránsito protagonizado por el arquero de San Antonio Unido.

Guillermo Lee, presidente del SAU, evidenció su molestia por las primeras informaciones entregadas por Carabineros, que daban cuenta de la supuesta amputación de su pie, indicando a La Tercera que “lamentablemente pasan cosas, la familia está molesta, nosotros como institución también. Debe haber un respeto a la intimidad de los pacientes, Cristóbal es jugador profesional, se le debe cuidar y como institución tomaremos las eventuales medidas que corresponden”.

En esta línea, cuestionó la filtración e este tipo de imágenes, dejando en claro que “hay que ser muy respetuoso, no hay que tener morbo con esta situación. El 99% de la gente lo entiende, pero siempre hay un porcentaje de desadaptados. Hay que tener mucho cuidado con la gente, con la intimidad de las personas, con la familia. Vivimos en una sociedad en la que no nos damos cuenta de repente que no hay un mañana”.