VIDEO – “Lo llevábamos de paseo…”: los dichos de Johnny Herrera que generaron la irónica respuesta de Arturo Vidal

Actualizado el 27 de Septiembre de 2024

Luego de que Johnny Herrera criticara duramente el video en el que Arturo Vidal cuestionó al entrenador Ricardo Gareca, el jugador albo le contestó con ironía al ex arquero de la U.

Compartir

El volante de Colo Colo, Arturo Vidal, respondió con ironía a los dichos del ex arquero de la Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, Johnny Herrera, quien cuestionó el video que el King subió a su cuenta de Instagram y en el que criticó a Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y el técnico de la Roja, Ricardo Gareca.

En el material audiovisual, Vidal le dijo al entrenador de la Selección Chilena que “no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria“, mientras que a Díaz le aseguró que “no es decir que eres real, es demostrarlo“.

Más tarde, en el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, Johnny Herrera se refirió en duros términos al video del volante.

Con evidente molestia, el ex arquero manifestó que “yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto, patada en la raja y chao. Yo no quiero hue… estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de Selección con los que salieron campeones. Que le ponga el emoticón de sapo a Díaz”.

“Es ofensivo con Aránguiz también. Dice estos son potos pelados y yo soy más bacán. No lo hizo él, pero él lo sube. Es su red social. Hazte cargo, nomás”, dijo a continuación.

Añadió que “cuesta entender, pero es gráfico. Los quiere mear. Lo digo así para que entienda el saco de pelotas. Eso quiere hacer, los quiere humillar“, recalcó Johnny Herrera.

La irónica respuesta de Arturo Vidal a Johnny Herrera

No demoró mucho Arturo Vidal en responder a los dichos del ex arquero de la U, y lo hizo a través de las redes sociales, con un video del gol que le hizo a Herrera cuando éste jugaba en Everton en 2007.

“Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugó menos de tres partidos en esa liga“, comenzó señalando el jugador albo.

Luego, añadió con ironía: “Y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la Selección no le conocí la voz“.