Ricardo Gareca y su paso por la Roja: “No la estoy pasando bien”

22 de Septiembre de 2024

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, reconoció que la Roja está pasando por una crisis bajo su mando, donde sumó una histórica derrota de local ante Bolivia, entregando luces además de los pasos a seguir en las próximas fechas clasificatorias.

El DT fue entrevistado por La Mesa del Fútbol en YouTube, donde declaró “en lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados; en ese aspecto, no la estoy pasando bien”.

“Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar a una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo, lo que pasa es que le costó”, agregó Gareca.

Consultado sobre si las próximas nóminas de Chile tendrán grandes cambios en nombres o si seguirá insistiendo en los mismos jugadores, Ricardo Gareca aseveró que “no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente, voy convocando de acuerdo a lo que veo. No tengo ninguna intención en particular, la única intención que tengo es clasificar al Mundial”.

“Es un proceso con dos Mundiales que estamos fuera, lo que lleva con el tiempo a replantear algunas cosas futbolísticas y quiénes son los jóvenes que pueden sumarse. Chile está en ese proceso; un proceso de ver y de encontrar cuanto antes para dar resultados”, argumentó.

Los próximos partidos de la Selección Chilena serán el 10 de octubre ante Brasil en el Estadio Nacional y el 15 del mismo mes ante Colombia de visita.