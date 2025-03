VIDEO – Arturo Vidal ya palpita la Libertadores 2025: “Ganar la Segunda es mi objetivo y mi sueño”

17 de Marzo de 2025

Vidal aseveró que su objetivo para el Centenario de Colo Colo es "ganar la Segunda, ese es mi objetivo y mi sueño, vamos a luchar a muerte por eso".

Arturo Vidal dejó ver sus sueños de cara a la presente temporada, donde la Copa Libertadores 2025 aparece como el gran desafío para el volante y Colo Colo.

En el estreno de la segunda parte de Vidal en Podcast Centenario, junto a Felipe Bianchi, el mediocampista mostró su convicción en alcanzar la ansiada Segunda para los albos, asegurando que prefiere levantar la Libertadores que ganar una nueva Copa América con la Roja.

“Si me dieran ahora a elegir, elegiría una copa Libertadores con Colo Colo. Con Chile ya gané dos Copas Américas y fue maravilloso, por eso ahora prefiero una Copa Libertadores con Colo Colo, o un Mundial con Chile. Uno tiene que ser ambicioso, sé que es muy difícil (ganar el Mundial) con Chile, pero ahora prefiero ganar la Libertadores”, argumentó Arturo Vidal.

En esta línea, aseveró que su objetivo para el Centenario de Colo Colo es “ganar la Segunda, ese es mi objetivo y mi sueño, vamos a luchar a muerte por eso. Eso es lo que todos queremos, lo que todos los colocolinos de corazón queremos, ha pasado mucho tiempo ya y nos merecemos algo así. Va a ser difícil, pero lo podemos lograr”.

Pero Arturo Vidal aprovechó la ocasión para dedicar palabras al cariño recibido por la gente, tras su vuelta al país, apuntando que “sentí un cariño de la gente que nunca sentí. Ni estando en Barcelona, en la Juventus ni estando en mi mejor momento de mi carrera, me sentí tan querido como ahora. La gente de Colo Colo me tiene de verdad impresionado por el cariño, por lo que me dicen, el cariño ha crecido increíblemente para mí”.