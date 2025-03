VIDEO – Arturo Vidal muestra su lado más íntimo: “Todo lo construí con trabajo y sacrificio”

13 de Marzo de 2025

El campeón de América entregó la clave que lo llevó a convertirse en uno de los mejores en su puesto a nivel mundial.

Arturo Vidal entregó detalles de su inicios en el fútbol y de cómo fue construyendo su exitosa carrera, dejando en claro que su permanencia en la élite es consecuencia del esfuerzo y del trabajo que comenzó a desarrollar desde que sus 15 años para poder ser futbolista.

El volante de Colo Colo, quien fue parte de un nuevo capítulo del Podcast Centenario – una de las iniciativas del Cacique para conmemorar sus 100 años de historia, donde entregó las claves que lo convirtieron en el mejor jugador chileno de todos los tiempos.

Vidal destacó que su carrera en Europa, que lo llevó por Alemania, Italia y España, vistiendo las camisetas de Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich y Barcelona, entre otros, “siempre fue de primer nivel”.

“Ser campeón es muy lindo, pero ser importante en esos equipos es otra la diferencia y eso marca mucho la carrera, por eso es muy difícil decir este es mi mejor momento. Aparecer en los momentos importantes es distinto y eso tiene mucho valor en mi carrera”, expresó.

Junto con ello, dejó ver que su ídolo en el fútbol es Miguel Riffo, reconocido ex zaguero de Colo Colo, aseverando que “si hubiera estado bien físicamente y sin los problemas que tenía, porque nació así, hubiera sido de los mejores centrales de la historia. He visto a muchos centrales, he estado con centrales campeones del mundo, pero Miguel tenía una técnica increíble. Él es mi ídolo y siempre lo será”.

Uno de los aspectos que más valora Arturo Vidal de su paso por el fútbol es la retribución que ha podido darle a su familia, en especial a su madre e hijos.

“Ganar en el fútbol es muy lindo, pero devolver lo que tu mamá hace por ti es lo mejor que me puede pasar en la vida y ver a mis hijos crecer y que tengan todas las opciones de ser profesionales en el futuro, eso es una de las cosas más lindas para mí”, declaró.

Arturo Vidal entrega la clave de su éxito

El campeón de América entregó la clave que lo llevó a convertirse en uno de los mejores en su puesto a nivel mundial, precisando que es el trabajo, en especial el que desarrolla con su preparador físico Juan Ramírez desde hace 8 años.

“Nosotros hablamos mucho de esto, porque muchos creen que en Europa uno crece, pero el cambio fue a los 15 años, cuando me di cuenta que podía entrenar aparte, en doble jornada y mejorar físicamente”, precisó Vidal.

Arturo Vidal recordó que en Colo Colo “mis primeras evaluaciones físicas nunca fueron buenas, pero cuando empecé a hacer esa preparación desde los 15 años, a los 17 y 18 años ya era el mejor físicamente y llegué al primer equipo. Todo lo construí con trabajo y sacrificio, yo nunca he sido el mejor en nada, todo lo he ido ganando con el tiempo, aprendiendo y aprovechando las oportunidades”.