Vuelco total en la ANFP: Milad ratifica a Ricardo Gareca como entrenador de Chile

Actualizado el 28 de Marzo de 2025

El Tigre, a pesar de tener un pobre rendimiento en competiciones oficiales, seguirá como DT de la Selección.

Vuelco total en la ANFP. Cuando se había anunciado que Ricardo Gareca dejaba de ser entrenador de La Roja, apareció Pablo Milad para descartar la salida del Tigre de La Roja, a pesar de tener a Chile en el último puesto en las Clasificatorias Rumbo al Mundial 2030.

La información, que comenzó a circular desde ayer, indicaba que Gareca ya sabía que dejaría de ser entrenador del combinado nacional. “El Tigre ya le avisó a su equipo de trabajo que no seguirían, es inminente“, escribió durante horas de la noche de ayer el periodista de ESPN, Pablo Ramos, en su cuenta de X.

“Yo tengo toda la energía para seguir, no tengo ningún problema. Estoy contento, no me gustaría dejar el cargo en estos momentos“, dijo Gareca en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Ecuador. Sin embargo, según informó el periodista José Tomás Fernández en su cuenta de X, los dichos de Milad del mismo día lo hicieron reconsiderar esa opción: “Se sorprendió al escuchar las declaraciones de Pablo Milad sobre el alto costo de una indemnización. Cree que se debió tener más tacto”.

El entrenador argentino nunca logró eludir las críticas por su pobre rendimiento. Dirigió 10 partidos oficiales, entre Eliminatorias y Copa América. El ahora ex DT de La Roja cosechó una victoria, tres empates y seis derrotas.

Además, Chile terminó última en la tabla de las Eliminatorias en su mandato, con tan solo 10 puntos. Gareca logró conseguir 5 de 24 posibles.

Pablo Milad descarta la salida de Ricardo Gareca

Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, descartó la salida del entrenador de la Selección Chilena en conferencia de prensa.

“Se está planificando lo que viene, él (Gareca) en ningún caso ha renunciado, va a seguir al mando de la selección, planificamos lo que viene, son fechas muy difíciles las que vienen. Vamos agotar todas las posibilidades de sacar adelante los partidos, pero no podemos ahora bajar los brazos”, expresó Milad.