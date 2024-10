“No me pusieron ningún ultimátum”: Ricardo Gareca entrega detalles de su reunión telefónica con Milad

18 de Octubre de 2024

El entrenador de la Selección no ha vuelto a Juan Pinto Durán tras la derrota en Colombia y ahora volvió a salir del país.

Compartir

Este viernes se concretó la esperada reunión entre Pablo Milad, presidente de la ANFP, y el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, dónde se zanjó su futuro luego de los decepcionantes resultados obtenidos por la Roja bajo su mando, que la tienen en la actualidad como colista de las eliminatorias sudamericanas con apenas 5 puntos.

En la instancia, que se desarrolló por vía telefónica, ya que Gareca nuevamente viajó a Argentina tras la goleada sufrida por Chile ante Colombia, Milad le dejó ver la disconformidad por su forma de dirigir al plantel, poniendo cómo ejemplo el respaldo de los jugadores a Ben Brereton tras su polémica salida ante Bolivia.

En vista de la situación, desde la ANFP le precisaron al entrenador que tendrá una última oportunidad en la próxima fecha de las eliminatorias, en la cual la Roja visitará a Perú y recibirá a Venezuela, con la promesa de rescatar al menos cuatro puntos. En caso de no cumplirlo, se buscará su salida de la Selección.

Por su parte, Gareca descartó a radio Cooperativa que desde Quilín le hayan puesto un ultimátum, precisando que “en ningún momento, de parte de mi equipo de trabajo, estuvo en cuestionamiento la continuidad, porque tuve alguna intención de dejar o algo por el estilo, es tan excelente la relación que tengo con la dirigencia que simplemente me tomo un tiempo para escuchar, pero no de parte nuestra, menos en estos momentos”.

El seleccionador sostuvo que “los buenos momentos son ideales para que uno desarrolle un trabajo, pero ahora es cuando uno necesita estar; en el caso nuestro, no me gustaría dejar a Chile de esta manera, hasta última consecuencia me gustaría estar al lado de todos. No acostumbro a irme, si hay un límite o condicionamiento, en ese caso el abogado mío directamente arreglará las condiciones en lo que tenga que ver con eso, de parte nuestra el convencimiento es seguir trabajando”.

Gareca recalcó que “no me pusieron ninguna clase de ultimátum” y dejó en claro que “no estoy abatido, nunca he estado abatido, a lo mejor es una percepción, dije que es mejor reflexionar, no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente, eso fue lo que dije, nunca dije de abandonar algo ni nada por el estilo”.