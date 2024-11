Todo lo que debes saber del Duelo de Leyendas entre Colo Colo y River Plate: fecha, precios y venta de entradas

13 de Noviembre de 2024

Este miércoles comenzó la venta de entradas para el duelo que tendrá figuras históricas de ambos equipos.

Tras el final del Campeonato Nacional y la definición del campeón de la Supercopa, ya se comienza a palpitar el Duelo de Leyendas que protagonizarán Colo Colo vs River Plate en el Estadio Monumental, cuyo encuentro aparece como un panorama ideal en medio de la pausa que tendrá el fútbol chileno de cara al próximo año.

Este partido amistoso contará con grandes estrellas que dejaron su huella en sus respectivos clubes. Hasta ahora, en El Cacique se ha confirmado la presencia de Esteban Paredes, Matías Fernández, Gonzalo Fiero, Jaime Valdés, Lucas Barrios y David Henríquez.

Por su parte, en River Plate estarán Juan Pablo Sorín, Javier Saviola, Ariel “Burrito” Ortega, Mario Yepes, Alejandro Domínguez y Javier Mascherano.

El legendario ex futbolista del cuadro trasandino, Ortega, es precisamente uno de los referentes en el fútbol de Jaime Valdés, quien estuvo presente esta tarde en conferencia de prensa. “Yo tenía un ídolo que era precisamente un jugador de River, Ariel Ortega. Me inspiraba mucho en él, me gustaba mucho verlo jugar y desde niño siempre decía que yo era el Burrito Ortega”, expuso.

¿Cuándo y a qué hora es el Duelo de Leyendas entre Colo Colo y River Plate?

El Duelo de Leyendas se se jugará el próximo 7 de diciembre en el Estadio Monumental, a partir de las 19:00 horas.

A menos de un mes de que dispute el encuentro, aún falta que se confirmen más jugadores, aunque en medio de esta espera, Esteban Paredes adelantó que el técnico de Colo Colo será Claudio Borghi.

Precios y venta de entradas para el Duelo de Leyendas

Durante esta jornada comenzó la venta de entradas para el encuentro entre los históricos de ambos equipos, cuyos boletos están disponibles a través de Ticketplus.

Estos son los valores para el partido entre Colo Colo y River Plate:

Rapa Nui: $74.750.

Océano: $40.250.

Cordillera: $20.700.

Lautaro, Galvarino, Tucapel, Caupolicán, Magallanes y Arica: $11.500.

Bajo este contexto, Matías Fernández invitó a los hinchas a asistir al Estadio Monumental para entregar su apoyo al equipo: “Esperamos que la gente nos pueda acompañar, que vengan en familia, va a ser un lindo espectáculo, vamos a entrenar para que la gente se pueda divertir”.