Aníbal Mosa rompe el silencio en medio del conflicto con los jugadores de Colo Colo

Al interior de Colo Colo se ha desatado un conflicto producto de las diferencias en los montos de los premios acordados. Además, se dio a conocer que el plantel estaría molesto con el presidente de Blanco y Negro por su excesivo protagonismo.

En los últimos días, el plantel de Colo Colo ha estado envuelto en un fuerte conflicto con la dirigencia de Blanco y Negro, y su presidente, Aníbal Mosa.

Toda la controversia partió producto de diferencias entre los premios que se acordaron por los logros de 2024. Sin embargo, según publicó El Mercurio, la molestia de los jugadores no sería solamente por ello, sino que también tendría que ver con el exceso de protagonismo del timonel albo y cómo se gestionó el fallido fichaje de Claudio Bravo con respecto a las novedades que les informaba a los futbolistas.

En este contexto, Aníbal Mosa se refirió a la situación en medio del evento en el cual se lanzó el centenario del club, donde se dio a conocer la lista de actividades que tendrá Colo Colo para festejar sus 100 años de historia.

Aníbal Mosa rompe el silencio y se refirió al conflicto con el plantel de Colo Colo

Tras la actividad que se realizó en el Estadio Monumental y que estuvo marcada por la ausencia de los jugadores del club, Aníbal Mosa respondió las preguntas de la prensa y dijo: “Los temas que tienen que ver con el interior (del club) y temas de contrato, no me gusta ventilarlos por la prensa. Eso se va a conversar con quien y cuando corresponda”.

A lo que agregó: “Estos temas prefiero comentarlos, analizarlos y resolverlos de forma privada”.

Con respecto a la decisión del DT albo, Jorge Almirón, de darle descanso a sus pupilos hasta después de Año Nuevo, Mosa aclaró que “los jugadores están de vacaciones. El entrenador conversó conmigo de la posibilidad (de darle libre nueve días), porque iban a salir sobre todos los extranjeros entre Navidad y Año Nuevo, entonces me preguntó qué me parecía que le diéramos estos días de descanso, además que vamos a tener un año muy exigente. Yo le dije que me parecía bien”.