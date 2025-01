VIDEO – Jannik Sinner se corona campeón del Australian Open y rompe un increíble récord: este es su millonario premio

26 de Enero de 2025

El N°1 del mundo arrasó a Zverev, y de paso, se metió en la historia del tenis al batir una importante marca que hasta hoy ostentaba Roger Federer.

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner no tuvo piedad y arrasó contra el alemán Alexander Zverev (2° ATP) para alzar el trofeo en la final del Australian Open, y a su vez conseguir una importante marca y un millonario premio.

El jugador de 23 años se impuso en sets corridos frente al alemán, por 6-3, 7-6 (4) y 6-3, logrando su tercer título de Grand Slam (tras Australian Open 2024 y US Open 2024), lo cual lo mantiene en la cima del tenis mundial.

Jannik Sinner no tuvo mayores complicaciones para derrotar a Zverev y cerró el compromiso con 32 tiros ganadores y 27 errores no forzados. Por su parte, el dos del ranking ATP registró 25 winners y 45 fallos no forzados, lo que fue uno de los detalles por los que la balanza se equilibró a favor del italiano.

Jannik Sinner se mete en la historia tras ganar nuevamente el Australian Open

Con este triunfo, el N°1 registra tres de tres en finales de Grand Slam ganadas y se convierte en el octavo tenista en hacerlo. Antes de él, los jugadores que habían logrado esta hazaña son: Jimmy Connors, Bjorns Borg, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten, Roger Federer, Stan Wawrinka y Carlos Alcaraz.

Sumado a ello, Sinner es el primer jugador en defender con éxito el primer título de Grand Slam de la carrera, luego de Rafael Nadal en Roland Garros de 2005 y 2006.

Pero eso no es todo, ya que rompió un increíble récord que hasta hoy ostentaba la leyenda Roger Federer. Con su nueva victoria en sets corridos, el italiano encadenó 22 parciales al hilo vs un integrante del Top 10 del ranking ATP, grupo que no le gana un set desde octubre de 2024, cuando Carlos Alcaraz (3°) lo venció por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (3) en el ATP 500 de Beijing.

De esta forma, Jannik Sinner se convirtió en el primer jugador desde la instauración del ATP Tour, en 1990, en celebrar en 22 sets consecutivos antes los 10 mejores jugadores del escalafón mundial, dejando atrás a Roger Federer, que lo había logrado en 20 ocasiones entre 2006 y 2007.

El millonario premio que se lleva Jannik Sinner tras consagrarse campeón del Abierto de Australia

Además de la gloria deportiva, el mejor tenista del planeta embolsó 3,5 millones de dólares australianos, lo que equivalen a 2,2 millones de dólares. Este monto en dinero chileno, son cerca de 2.150 millones de pesos.

Revisa el match point y el festejo de Sinner tras su nuevo título de Grand Slam: