La respuesta de Jannik Sinner a Nicolás Jarry tras criticar diferencias de trato en casos de doping: “No es mi culpa si…”

13 de Enero de 2025

"Me hubiese gustado tener el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí", cuestionó Jarry son respecto al doping positivo del actual N°1 del mundo, que no tuvo sanción.

Nicolás Jarry (36° ATP) no pudo en su desafío ante el N° 1 del mundo y se despidió en primera ronda del Australian Open tras caer por 7-6, 7-6 y 6-1 ante el italiano Jannik Sinner.

Tras el cerrado duelo que disputaron ambos tenistas, el europeo se refirió a la polémica que se ha desatado producto de las diferencias de trato en su caso de doping con respecto al de otros jugadores.

Uno de los que alzó la voz fue Nicolás Jarry, quien previo a su debut en el Abierto de Australia comentó a La Tercera que “me hubiese gustado tener el mismo apoyo que tuvo Sinner cuando me pasó a mí (doping positivo). Eso es algo que a mí me afecta personalmente. Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar”.

La dura respuesta de Jannik Sinner a Nicolás Jarry por polémica por doping

Luego de conseguir su pasaje a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, el número uno del mundo abordó los dichos del tenista nacional, que se sumó a las críticas que se han realizado en el circuito debido a que Sinner no fue sancionado.

“Soy honesto y no sé los detalles de su caso. Para mí es difícil decir lo que pasó. No puedo hablar de diferencias de trato. Hay un protocolo. No es mi culpa si el protocolo no funcionó bien”, expresó el italiano.

A lo que agregó: “Lo siento por los jugadores que están pasando por este tipo de cosas, pero no sé las diferencias de mi caso y el suyo. Solo sé lo que me ocurrió a mí. Y que todavía me sigue ocurriendo. Al final, me juzgaron como inocente”.

“La cantidad que encontraron en mi cuerpo es menos de una billonésima parte de un gramo. No sé cómo fue su caso”, sentenció Jannik Sinner, quien busca defender con éxito su título en el Australian Open.