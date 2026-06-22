Tomás Barrios anota un triunfazo en Wimbledon 2026 y este será su próximo rival

Tomás Barrios tuvo un sólido debut y superó sin problemas a un ex 16° del mundo. Ahora, irá contra un tenista local con el objetivo de acercarse al cuadro principal.

Un sólido debut tuvo Tomás Barrios (135° ATP) en la qualy de Wimbledon 2026, donde superó sin inconvenientes al italiano Marco Cecchinato (159°).

El chileno venció al ex 16° del mundo en el primer partido de la ronda clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada, y lo hizo por parciales de 7-6 (2) y 6-3, en un encuentro que se extendió por una hora y 37 minutos.

En el primer set, ambos presentaron un servicio sólido, por lo que todo se tuvo que definir a través de un tiebreak, donde el chillanejo inclinó la balanza a su favor con un 7-2.

En la segunda manga, tanto Tomi como Cecchinato quebraron casi de entrada, manteniendo la igualdad hasta el octavo juego, donde la tercera raqueta nacional logró un break para luego sentenciar su pase a la siguiente fase con su saque.

El próximo rival de Tomás Barrios en Wimbledon 2026

Con este triunfo, el tenista nacional defiende con éxito ocho de los 16 puntos que consiguió en Wimbledon en la temporada pasada. Ahora, en la segunda ronda de la qualy enfrentará al británico Paul Jubb (334°), quien se impuso sobre el francés Pierre-Hugues Herbert (250°) en sets corridos.

Tomás Barrios debe ganar este duelo y superar una eventual tercera ronda de la qualy para instalarse en el cuadro principal de Wimbledon 2026, donde ya está el número uno de Chile, Alejandro Tabilo.