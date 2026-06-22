Los pobres números de Marcelo Bielsa en Mundiales: Uruguay, al borde de la eliminación

Con solo un 33% de rendimiento, Marcelo Bielsa no ha podido saldar su deuda pendiente en los Mundiales, y ahora, necesita sí o sí la victoria ante España para seguir vivo y meterse en dieciseisavos.

La selección de Uruguay, que está bajo el mando de Marcelo Bielsa, quedó con un pie y medio fuera del Mundial 2026, luego de empatar con el debutante y aguerrido Cabo Verde.

La Celeste saltó a la cancha con la obligación de ganar, debido a que en el estreno también repartió puntos. No obstante, dejó escapar la oportunidad de despegar en el Grupo H y ahora solo necesita un triunfo ante España para poder decir presente en los dieciseisavos de final.

Este nuevo revés ha significado que las críticas contra Bielsa se intensifiquen, quien manifestó su lamento e hizo un mea culpa en el marco de los grises resultados que ha obtenido en la cita planetaria. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganarles. Es un desafío muy grande para todos nosotros. Para mí, que soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más que dos puntos de seis posibles”, expresó el técnico trasandino.

A lo que agregó: “Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor, o de entrenador en este caso. Las situaciones no merecen recetas mágicas. Son cosas que suceden en el fútbol, pero no con frecuencia. Evidentemente pagamos muy caros esos errores”.

Los grises registros de Marcelo Bielsa en los Mundiales

Uruguay no ha podido ganar en la presente Copa del Mundo y ahora está obligada a ir en busca de los tres puntos frente a una de las candidatas para alzar el trofeo. Este difícil contexto, vuelve a reflotar el discreto registro que tiene el Loco en esta competición.

A lo largo de su carrera ha dirigido nueve partidos en Mundiales (2002, 2010 y 2026), donde solamente ha ganado tres de ellos. ¿El resto? tres empates y tres derrotas, lo que se traduce en un 33% de efectividad.

Mundial 2002:

Argentina 1-0 Nigeria (Victoria).

Argentina 0-1 Inglaterra (Derrota).

Suecia 1-1 Argentina (Empate).

Copa Mundial 2010:

Honduras 0-1 Chile (Victoria).

Chile 1-0 Suiza (Victoria).

Chile 1-2 España (Derrota).

Brasil 3-0 Chile (Derrota).

Mundial 2026:

Arabia Saudita 1-1 Uruguay (Empate).

Uruguay 2-2 Cabo Verde (Empate).

Otro dato “Loco” que se refleja en este historial es que ante Cabo Verde, por primera vez en la historia de los Mundiales, un equipo dirigido por Marcelo Bielsa anotó más de un gol en un partido. En los ocho compromisos anteriores, dos veces se quedó en cero, mientras que en seis de ellos anotó un tanto.