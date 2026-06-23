Todos los récords que ya estableció Lionel Messi en la Copa del Mundo y cuáles le faltan por batir

Tal vez el único que podría poner en riesgo alguna de las marcas del trasandino es el francés Kylian Mbappé.

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Este miércoles, Lionel Messi cumplirá 39 años y lo celebrará con sus compañeros al interior de la concentración de la selección de Argentina, a la espera de seguir batiendo récords en la Copa del Mundo que se disputa en Norteamérica.

El festejo del rosarino comenzó este lunes, cuando estableció nuevas marcas que ingresaron de inmediato a los Guinness World Records.

Pero al trasandino le quedan por lo menos otros dos partidos en el Mundial 2026, el último de la fase de grupos, ante Jordania, este sábado 27 de junio, y el de dieciseisavos, ante un rival aún por determinar.

Dos fechas en las que, si continúa con su racha goleadora, puede establecer marcas que serán difíciles de superar en el futuro. Tal vez el único que podría poner en riesgo alguna de ellas es el francés Kylian Mbappé.

Los récords de Messi en la Copa del Mundo

Con los dos goles que le marcó a Austria y los tres que anotó ante Argelia, Lionel Messi sumó cinco tantos en apenas dos partidos, los que le permitieron transformarse en el goleador histórico de la Copa del Mundo, tras completar 18 tantos desde que debutó en Alemania 2006, superando de esta forma la marca que poseía el germano Miroslav Klose, que se quedó con 16 anotaciones.

A eso, el capitán de Argentina suma el hecho de que, tras el duelo con los europeos de este lunes, se transformó en el jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales, completando 28 y con la posibilidad de seguir aumentando esa cifra.

Esta última marca lo sitúa también como el futbolista que suma más minutos jugados en la historia del torneo, totalizando 2.489 minutos en la competición en los últimos 20 años.

Además, con la victoria ante Austria, Lionel Messi se convirtió en el seleccionado que ha ganado más partidos en la historia de la Copa del Mundo, con un total de 18.

Sin embargo, pese a su exitosa trayectoria en el torneo de selecciones más importante del mundo, al futbolista argentino le queda aún por batir un récord que tiene ya casi 70 años: los 13 goles que anotó el francés Just Fontaine en el Mundial de Suecia, en 1958.

Una marca que parece inalcanzable, pero que el poder goleador de Messi y sus cinco tantos en apenas dos partidos no la convierten en imposible.

También está la marca del jugador más longevo en marcar un gol en una Copa del Mundo, que corresponde al camerunés Roger Milla, quien en el Mundial de 1994 le anotó a Rusia con 42 años y 39 días. Pero es improbable que el trasandino busque esa marca, ya que tanto él como su entorno han enfatizado que esta será su última Copa del Mundo.