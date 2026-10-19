“Desniveles menores” y sin “problemas de jugabilidad”: así quedó la cancha del Estadio Nacional tras conciertos de BTS

El IND dio a conocer los detalles del estado de la cancha del Estadio Nacional tras los conciertos de BTS, señalando que se iniciarán trabajos de mantención producto de los daños.

BTS realizó tres conciertos en el Estadio Nacional, cuyos eventos estuvieron en duda en los meses previos, debido a que en un principio el Instituto Nacional de Deportes (IND) no los autorizó por las dimensiones del escenario y los daños que podría provocar en la cancha. No obstante, esto se revirtió y finalmente se dio luz verde a los espectáculos.

Ahora, el organismo dio a conocer detalles sobre el estado de la cancha, la cual deberá someterse a trabajos de recuperación, aunque no presenta problemas de jugabilidad.

Lo anterior es importante considerando que el recinto albergaría el duelo entre Universidad de Chile y Everton el 26 de octubre, en el marco de la fecha 25 de la Liga de Primera.

Tras los conciertos de BTS, el IND hizo una inspección del campo de juego, cuyos arreglos estarán a cargo de la productora DG Medios, que trajo a Chile a la banda de K-Pop.

Los detalles del estado de la cancha del Estadio Nacional tras los conciertos de BTS

Respecto a los daños que presentó la cancha, el organismo detalló: “No se registran hundimientos estructurales. Se identificaron desniveles puntuales y menores, todo considerado dentro de lo previsto en la evaluación técnica. Por lo que no se presentan problemas de jugabilidad“.

IND.

En cuanto a la coloración del terreno, “se observan algunos signos de decoloración y zonas amarillas en el césped, que está dentro de lo esperado para este tipo de eventos”.

Teniendo en cuenta las tormentas que afectaron a la Región Metropolitana durante la semana pasada, el IND informó que se generó acumulación de humedad en sitios específicos de la cancha, aunque la mayoría del terreno se encuentra en los parámetros normales.

IND.

“Desde ahora se inician las labores de recuperación, que contemplan limpieza, oxigenación del suelo, verticorte, nivelación, siembra y fertilización. Estas intervenciones tienen por objetivo restablecer las condiciones del terreno de juego y preparar el recinto para las actividades programadas”, afirmaron desde el IND.