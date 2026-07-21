Triunfo para ARMY: Ministerio del Deporte autoriza recitales de BTS en el Estadio Nacional

Con el anuncio de la cartera dirigida por Natalia Duco, se ratifican las tres presentaciones de la boyband coreana.

Finalmente salió humo blanco. El Ministerio del Deporte anunció que autorizó la realización de los tres recitales de BTS en el Estadio Nacional, los cuales están agendados para octubre próximo.

Esto, luego que el Instituto Nacional del Deporte (IND) revisara los informes técnicos solicitados a la productora DG Medios, a cargo de la venida de la boyband coreana.

La polémica generada por la no autorización de la entrega del recinto deportivo de Ñuñoa para concretar los shows, que recibirán a más de 200 mil personas, generó una serie de manifestaciones de ARMY, la fan base de BTS, pidiendo que se concretara su venida, aseverando que los tickets estaban agotados desde abril pasado.

En una declaración pública, la cartera dirigida por Natalia Duco indicó que “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto y las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”, agregando que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

El organismo estatal puntualizó que “estas modificaciones cuentan con un estudio de ingeniería que respalda técnicamente las medidas propuestas y permitirían reducir el tiempo estimado de recuperación de la cancha respecto a la solicitud inicial”.

Tras confirmar la presencia de BTS en el Estadio Nacional, el Ministerio del Deporte detalló que informó de la medida a la ANFP, la Federación de Fútbol de Chile, y a los clubes Universidad de Chile y Atlético Santiago, “de modo de coordinar el desarrollo de actividades deportivas y culturales en el coliseo del principal recinto deportivo del país”.