Quiroz descarta extender plazo para debatir megarreforma y responde por informe del CFA: “Hay $2,1 billones no explicados”

El ministro de Hacienda se refirió al informe del CFA que descartó inconsistencias en la proyección de deuda que hizo el gobierno anterior y realizó una advertencia en caso de que no se apruebe el proyecto que eleva el endeudamiento del país.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió durante esta jornada a la tramitación de la megarreforma, al informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que descartó inconsistencias en proyecciones de deuda que hizo el gobierno anterior y advirtió con un nuevo ajuste a la billetera fiscal en caso de que no se apruebe un mayor endeudamiento.

Algunos senadores han propuesto la idea de desacelerar el debate del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, apuntando a abrir más espacio para negociar cambios al texto en materias tributarias, medioambientales y de permisología. No obstante, el secretario de Estado descartó extender los plazos o dividir la iniciativa.

La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas. Yo a veces trabajo 14 o 16 al día, así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semanas”, sostuvo sobre la posibilidad de ampliar los tiempos para buscar un acuerdo más amplio.

Siguiendo en esa línea, Quiroz aseveró que “las semanas son las mismas, la urgencia la misma, pero sí podemos trabajar fines de semana, tarde, mañana, noche y tratar de llegar al máximo acuerdo”. A lo que agregó: “Siempre buscando un acuerdo más amplio, pero sin necesidad de retardar el proceso”.

Respecto a la posibilidad de dividir la iniciativa, como lo ha solicitado la oposición, el ministro manifestó: “Vamos avanzando, el proyecto no lo vamos a dividir, vamos a ir juntos, hay que avanzar en todos los frentes al mismo tiempo. Hay que recuperar el tema de de los estragos que hubo con el los incendios en Ñuble y Biobío”.

El ministro Quiroz abordó el informe del CFA y advirtió con nuevo ajuste si no se aprueba un mayor endeudamiento

La Comisión de Hacienda del Senado comenzó a analizar el proyecto que busca aumentar la deuda pública en US$6.200 millones. En este marco, también se tomó la atención el informe del CFA que descartó la existencia de “inconsistencias aritméticas” en las proyecciones de deuda que realizó el gobierno de Boric.

Frente a ello, el jefe de la billetera fiscal entregó una nueva interpretación sobre las conclusiones que hizo el órgano: “El informe dice que hay 2,1 billones de pesos no explicado ni en los informes de finanzas públicas ni antecedentes recibidos que permiten reconstruir su origen ni el criterio utilizado para explicar su monto”.

En este sentido, insistió: “Ese error de cálculo existió, definitivamente, porque está basado en supuestos que no han sido explicitados, y cuando hay un supuesto que no está explicitado, hay un error. Y tanto es así que el informe que hace recientemente el Consejo Fiscal Autónomo, no hace sino confirmar que hay problemas hacia adelante en materia de deuda, que son los que se advirtió originalmente el primer informe del primer trimestre de este año”.

Por otro lado, sobre el proyecto para aumentar el endeudamiento, Quiroz mencionó que si no se aprueba, no solo no se podrán pagar compromisos pendientes con proveedores del Estado, sino que se requerirá de un ajuste de gasto no recomendable.

“Lo que va a ocurrir es que va a haber proveedores que no se pueden pagar, o hay un ajuste de gasto que tiene que ser muchísimo mayor de lo que aconsejaría un manejo prudente de los recortes”, sostuvo.