CFA contradice relato de Hacienda y descarta “contradicciones” en proyecciones de deuda bajo mandato de Nicolás Grau

El organismo recalcó que llegó a una conclusión similar en su anterior informe, lo cual fue destacado por la defensa de Nicolás Grau.

AGENCIA UNO

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un nuevo informe semestral, en cual descarta “contradicciones” en las proyecciones de deuda pública realizadas bajo el mando de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda, contradiciendo el relato instaurado por el actual Gobierno y el principal argumento de la acusación constitucional en su contra.

En su presentación, el CFA puntualiza que “no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25: los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los IFP son internamente consistentes y la diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta se explica por partidas identificables”.

En esta línea, recordó que en su informe del pasado 5 de junio llegó a una conclusión similar al consignar que “en conjunto, las validaciones realizadas muestran que la trayectoria fiscal utilizada reproduce exactamente el escenario del IFP4T25, que el deterioro fiscal se transmite efectivamente a las necesidades de financiamiento, que la acumulación de deuda respeta las identidades financieras relevantes y que los resultados obtenidos no dependen de supuestos macroeconómicos alternativos ni de una única especificación metodológica”.

“Más que una falta de cuadratura, lo observado en el IFP4T25 corresponde a una proyección que habría incorporado supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, y que en la práctica correspondería a una siguiente administración aplicar”, agregó el CFA.

Esto contradice lo expresado en su momento por el ministro Jorge Quiroz, quien apuntó que las proyecciones de endeudamiento del gobierno anterior no eran coherentes con las expectativas de deuda fiscal.

“Por lo tanto, quedan debiendo $9,6 billones ($9.559.289 millones). Eso, lo que termina señalando es que lo que se dijo en esa oportunidad, de que la deuda se había logrado estabilizar, no es el caso”, puntualizó en su momento Quiroz.

Por su parte, el abogado Patricio Zapata, defensor de Nicolás Grau en la acusación constitucional en su contra, presentó estos antecedentes ante la comisión revisora del libelo.