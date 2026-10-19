Magellan Discoverer: primer crucero polar híbrido-eléctrico fabricado en Chile superó las pruebas de mar

La nave se construyó por solicitud de Antarctica21, empresa que impulsa una forma más responsable de explorar la Antártica.

ANTARCTICA21

Tras superar con éxito las pruebas a las que se lo sometió en condiciones reales de navegación, el Magellan Discoverer, el primer crucero polar híbrido-eléctrico azimutal construido en América, cumplió una nueva etapa para su próxima entrega y entrada en operaciones.

De acuerdo con lo reportado por la empresa magallánica Antarctica21, la evaluación se llevó a cabo durante cinco días frente a las costas de Valdivia, en la Región de Los Ríos, y permitió comprobar el desempeño, la seguridad y el funcionamiento de los principales equipos de la nave.

La nave se construyó en el astillero ASENAV de Valdivia, tras la solicitud de Antarctica21, que dispuso una inversión de cerca de 90 millones de dólares.

Las características del Magellan Discoverer

Con 94 metros de eslora y capacidad para recibir hasta cien pasajeros en sus aerocruceros antárticos, el Magellan Discoverer fue pensado para ofrecer expediciones en grupos pequeños.

Sus 48 cabinas cuentan con balcón privado y sus espacios incluyen salón de observación panorámica, biblioteca, gimnasio, sauna y áreas diseñadas para mantener una conexión permanente con el paisaje polar.

Además, con el propósito de reducir emisiones, disminuir el ruido bajo el agua y aprovechar mejor la energía durante cada viaje, se implementó un sistema de propulsión híbrido-eléctrico que combina motores diésel con baterías marinas.

Durante los cinco días, los equipos revisaron aspectos como la generación de energía, la propulsión y los sistemas de control, además de evaluar la velocidad, la capacidad de aceleración y detención, así como la respuesta de la nave en distintos giros y maniobras.

Otros temas que se indagaron durante las pruebas correspondieron a los niveles de ruido y vibración para comprobar el confort y el buen funcionamiento durante la navegación. También se verificaron los estabilizadores, el sistema eléctrico, la producción de agua dulce y otros equipos esenciales para su operación.

“Estas pruebas representan un paso muy importante para el Magellan Discoverer. Los buenos resultados reflejan el compromiso de todos los equipos que han trabajado en este proyecto y nos acercan a un momento muy esperado: recibir la nave en Punta Arenas”, destacó la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo.

Apuntó además que “el Magellan Discoverer reúne elementos que representan muy bien a Antarctica21: innovación desarrollada desde el sur de Chile, una experiencia cercana para nuestros viajeros y un compromiso concreto con una forma más responsable de explorar la Antártica. Esta nave también es motivo de orgullo para Punta Arenas y para todas las personas que han hecho posible este proyecto”.