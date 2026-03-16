Tribunal amplía por tercera vez diligencias en predio donde vivía Julia Chuñil

Un mes más tendrá la Fiscalía Regional de Los Ríos para continuar la búsqueda de la mujer desaparecida en noviembre de 2024.

Este lunes el Juzgado de Garantía de Los Lagos acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Ríos para ampliar -por tercera vez- el plazo de búsqueda de Julia Chuñil en Máfil, específicamente en el predio de Huichaco Sur que habitaba junto a sus hijos, hoy imputados por su homicidio.

Inicialmente, el Ministerio Público contaba con autorización hasta el 28 de febrero para demoler parcial o totalmente las estructuras, entre ellas la vivienda principal y una bodega, así como para ejecutar las diligencias necesarias para hallar el cuerpo de Julia Chuñil o material de interés. Este plazo se extendió, a solicitud de la fiscalía, hasta el domingo 15 de marzo.

Y hoy, en el día número 62 de búsqueda ininterrumpida, el tribunal determinó ampliar por treinta días más el plazo.

Las hipótesis del caso

De la mujer de 72 años no se tienen rastros desde noviembre de 2024. La Fiscalía imputó a uno de sus hijos, Javier Troncoso la autoría material del homicidio y por ello, hoy permanece en prisión preventiva. Sus otros dos hijos, Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, están bajo arresto domiciliario por presuntamente haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo.

Otro imputado en la causa, por encubrimiento, es el excuñado de la víctima, de cuya identidad se dictó reserva. Según el Ministerio Público, la muerte de Chuñil tuvo lugar en medio de una disputa en el domicilio, luego de que ella se opusiera a que su hijo Javier le robara dinero a un vecino, hoy testigo protegido.

La defensa de los hijos de la víctima, Karina Riquelme, difiere de esta hipótesis. Junto con sostener la inocencia de sus representados, apunta a la disputa territorial que Chuñil mantuvo con el empresario Juan Carlos Morstadt.