Las medidas excepcionales que implementará la Comisión Nacional de Acreditación ante la emergencia por coronavirus

Ante la contingencia sanitaria que vive el país a causa del coronavirus (COVID-19), y de acuerdo con el dictamen de la Contraloría General de la República que da la posibilidad de adoptar medidas excepcionales por la crisis, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) determinó implementar una serie de acciones que permitan dar facilidades y al mismo tiempo seguir garantizando la calidad de la educación.

De esta manera, La CNA actuará con flexibilidad en las distintas fases de los procesos de acreditación en curso asociados a las diferentes instituciones de educación superior. Específicamente, se evaluará extender la acreditación de todas aquellas carreras y programas que se vean con dificultades de renovar el plazo de certificación como consecuencia directa de la emergencia sanitaria. Asimismo, se considerará el criterio de razonabilidad en la ponderación de los antecedentes.

Además, “hay algunas medidas generales, por ejemplo, los recursos de reposición tendrán un plazo de hasta 15 días (y no de cinco como era antes) para ser presentados; los magíster no acreditados podrán iniciar sus procesos de acreditación hasta septiembre de este año (antes era hasta marzo). En la actualidad estamos avanzado en el análisis particular de la extensión de acreditación para algunas carreras y programas que se vieron directamente afectadas por la pandemia”, detalló a El Dínamo Paula Beale, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación.

No obstante, Beale resaltó que “hay aspectos de los procesos que se pueden avanzar a través de medios tecnológicos, por ejemplo, la Comisión está sesionando por videoconferencia bajo estrictas medidas de confidencialidad y privacidad, por lo que muchas carreras y programas prontamente comenzarán a recibir las decisiones de acreditación”.

En esa línea, y con el fin de resguardar la salud de los trabajadores y garantizar la continuidad de las operaciones , todo el personal de la CNA se encuentra en modalidad de teletrabajo.