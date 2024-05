Condonación del CAE: los eventuales efectos en el financiamiento y la morosidad que traería el anuncio

17 de Mayo de 2024

Ante la insistencia del Gobierno en ratificar la promesa de la condonación del CAE, expertos consultados por EL DÍNAMO abordaron la viabilidad del proyecto, las condiciones por las cuales se debería ejecutar y los efectos que podría producir la tramitación de esta iniciativa.

La condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) volvió a instalarse en el debate público luego de que el Gobierno diera a conocer que estarían próximos a realizar anuncios con respecto a uno de los principales compromisos de la generación de estudiantes que llegó a La Moneda.

En este sentido, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo: “El presidente Gabriel Boric fue muy claro para este año: dijo centrémonos en concretar los compromisos más que hacer anuncios y lo que vamos a hacer es concretar ese compromiso”.

De esta forma, la secretaria de Estado aseguró que presentarán el proyecto antes de septiembre y que la iniciativa abordará un nuevo sistema de financiamiento, proporcionalidad y responsabilidad.

En este contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que “estamos frente a un proyecto que nunca va a decir en estricto rigor que es solo la condonación del CAE, porque es mucho más que eso”.

“Cuando se plantea el principio de progresividad y de justicia, es evidente que hay personas en los tramos superiores de ingreso que es probable que no tengan la misma solución que aquellos que están en los tramos más pobres”, agregó.

Este anuncio fue valorado por el oficialismo y la oposición, aunque este último sector levantó una serie de alertas, haciendo hincapié sobre la responsabilidad en el gasto fiscal y en la injusticia que le significaría a los jóvenes que han hecho esfuerzos para estar al día con el pago de dicha deuda.

Con respecto a lo anterior, se espera que el Ejecutivo entregue más detalles en la Cuenta Pública que se realizará el sábado 1 de junio.

Los puntos claves para concretar la condonación del CAE

De acuerdo con el centro de estudios Pivotes, los deudores del CAE alcanzan las 818.001 personas en etapa de pago. De esta cifra, el 43% está al día y el 57% está en estado de morosidad.

Sumado a ello, el estudio refleja que después de la elección presidencial, en diciembre de 2021, 73.807 personas dejaron de pagar sus cuotas y entraron al estado de morosidad, alimentado por las expectativas que generó la promesa hecha por el actual Gobierno.

Sobre el complejo escenario en el que están los cientos de deudores del Crédito con Aval del Estado, José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la UDP, aseguró que “es importante que el Gobierno se haga cargo de varias aristas de este problema”.

“En primer lugar, debería atender la situación de un grupo de deudores que imposiblemente podrían pagar. Segundo, esto debería acompañarse con una reprogramación de su deuda para otras categorías de deudores que se hallan en dificultades pero que sí pueden y deben pagar. Tercero y lo más importante, debería discutirse una ley que fortalezca y modernice el sistema de crédito estudiantil actualmente vigente”, detalló.

Con respecto a la viabilidad de este proyecto, el ex ministro dijo para ello se deben establecer “gradualidad y delimitación justa, racional y financiable del grupo de deudores”. De esta forma, recalcó que “hay que descartar un perdonazo generalizado que es inviable y otorga una pésima señal a la sociedad y a todos aquellos ciudadanos que cumplen con pagar sus créditos”.

Por su parte, José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, expuso: “Lo que se puede esperar son alternativas que ya se han estudiado o analizado con anterioridad. Un impuesto a los egresados, acotar el universo de beneficiados o acotar el monto del beneficio”.

“En cualquier caso, todas estas alternativas tienen en común un problema de justicia grave, que es una política que castiga a quienes cumplieron y siguen cumpliendo su obligación de pagar el crédito con el que estudiaron. La anterior promesa de condonación al CAE ya generó una disminución en el porcentaje de personas que pagaban, probablemente con estos anuncios el fenómeno se empiece a acentuar aún más”, planteó.

La mirada de los expertos sobre las prioridades en materia de educación

La condonación de la deuda del CAE fue una de las grandes promesas que hizo el Gobierno antes de asumir, y ahora, durante su tercer año de mandato, de acuerdo al mensaje que ha instalado el Ejecutivo, este proyecto será una de las prioridades de cara al período que le resta en La Moneda.

En este contexto, surge la incógnita en relación a cuáles deberían ser las prioridades en el ámbito educacional. Lagos sostiene que esta iniciativa “de ninguna manera” debe ser una de las preferencias en esta área, apuntando además al alto costo fiscal que tendría.

“El costo al que tendría que recurrir el Estado para hacerse cargo de la condonación del CAE es cercano a 11.000 millones de dólares (3,7% del PIB). Esos recursos no solamente no los tiene el país, no tendría sentido teniéndolos gastarlo en esto, cuando vemos los problemas graves que nuestro país enfrenta en diversos temas”, aseguró.

Siguiendo en esa línea, Lagos expresó a EL DÍNAMO: “Sólo en educación tenemos problemas de acceso a la educación inicial, de deserción escolar, de grave ausentismo. Sin considerar los problemas de infraestructura y las consecuencias graves que dejó la pandemia en nuestro sistema educacional”.

Por su parte, Brunner manifestó que la prioridad es estabilizar el régimen de créditos estudiantiles para el mediano y largo plazo. “Las prioridades del gasto educativo son otras: educación temprana, básica y media. En el caso de la educación superior: financiar los desbalances generados por la gratuidad y apoyar la investigación en áreas claves de las ciencias sociales y humanidades”, dijo.

¿Qué pasa con las personas que ya pagaron o están al día?: los posibles efectos tras el anuncio del proyecto

El académico UDP fue enfático en que “hay que descartar cualquier señal de perdonazo”. Lo anterior, ya que considera que “además de ser inviable, es injusta y daña el sistema de créditos en general”.

“No creo que el Gobierno vaya a condonar la deuda del CAE. Lo que cabe esperar es un proyecto de ley acotado y bien delimitado de condonación; una reprogramación amplia y, sobre todo, un proyecto de sistema de créditos estudiantiles que sea permanente y viable a futuro, y administrado eficazmente por un ente público”, agregó.

Con respecto a la morosidad, José Francisco Lagos expuso que “hay personas que pudiendo pagar han decidido no hacerlo. Ningún peso debe ir para ellos. Sería injusto otorgarle un beneficio a ellos cuando otras personas, quizás en sus mismas o peores condiciones, cumplieron con el deber al que voluntariamente se comprometieron”.

“Inmediatamente personas empezaron a especular con una posible condonación. No tiene sentido hacerle el juego a esos especuladores, ni tampoco a quienes deciden voluntariamente dejar de pagar cuando podrían hacerlo”, cerró.