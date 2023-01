Estudiantes de Servicios Locales de Educación recibieron distinciones por sus resultados en la PAES

5 de Enero de 2023

Varios alumnos del sistema desmunicipalizado recibieron Distinciones a las Trayectorias Educativas por su desempeño en la Prueba de Acceso a la Educación Superior.

Estudiantes de diversos colegios pertenecientes a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el sistema que se puso en marcha con el proceso de desmunicipalización de la educación pública, lograron Distinciones a las Trayectorias Educativas (DTE) por sus buenos resultados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Alumnos de distintos puntos del país consiguieron el reconocimiento, que tiene como objetivo principal, relevar a las personas, considerando sus identidades, trayectorias y contextos, estableciendo que todas las distinciones contarán con el criterio de paridad de género. Muchos de ellos consiguieron sobre los 900 puntos en el test.

Uno de los casos destacados fue el de Gabriel Honorato Cisterna, estudiante del Liceo Bicentenario de Vallenar, parte del Servicio Local Huasco, quien alcanzó el máximo puntaje en la Prueba de Competencia Lectora.

El joven, quien tiene la intención de estudiar Ingeniería en Biotecnología Molecular en la Universidad de Chile, comentó que se sorprendió ante la noticia. “Cuando vi el resultado en mi celular no caí en cuenta, de hecho, fue toda una confusión porque nunca me esperé un puntaje nacional en Lenguaje, pero a medida que fue pasando el me sentí orgulloso”, dijo.

Honorato reflexionó sobre el logro y planteó que “creo que quizás esto sea un ejemplo para futuras generaciones que no crean que por estar en un liceo público no tienen derecho o no pueden optar a ciertas cosas o a ciertos resultados“.

“Creo que más que nada para los que aún siguen en el liceo, esto puede servir de ejemplo sobre que se pueden lograr las cosas, con esfuerzo quizás y haciéndole caso a los profesores que están ahí por algo y que pasan gran parte de su vida enseñando, creo que también es un reconocimiento para ellos”, complementó.

Los buenos resultados en la educación pública

Al caso de Gabriel se sumaron otros estudiantes como Javiera Gregorio, alumna del Liceo Octavio Palma Pérez del Servicio Local Chinchorro, quien obtuvo puntaje destacado en Ciencias. Ella se prepara para estudiar Medicina.

“Estuve mis cuatro años de enseñanza media en el liceo, agradezco mucho al liceo y a los profesores que estuvieron presente, me acompañaron casi a diario, siempre me alentaron a seguir estudiando, valorando mi esfuerzo. Me siento bastante orgullosa y honrada por formar parte de la educación pública, si bien pueden existir muchos desafíos y desventajas, los invito a persistir, a esforzarse por alcanzar el potencial que tenemos escondidos“, planteó.

En la región de Arica y Parinacota, en donde pertenece este SLEP, cuatro de los 10 destacados puntajes regionales pertenecen a la educación pública.

Jaime Veas, director de Educación Pública, destacó que estos resultados representan el esfuerzo y la identidad de los jóvenes que forman parte del sistema.

“Estamos muy orgullosos y felicitamos a cada uno y una de los estudiantes distinguidos por sus trayectorias educativas. Es importante también destacar el esfuerzo de sus profesores y profesoras, ya que sin duda, ellos también son parte de estos logros y dedican parte de su vida para el desarrollo de sus alumnos y alumnas“, dijo.

El directivo planteó además que “éste es el camino que queremos para la Educación Pública, donde los y las estudiantes pueden desarrollarse y cumplir sus sueños. Seguiremos trabajando para lograr mejores espacios de aprendizaje para los y las estudiantes de cada territorio”.