José Miguel Salazar es nombrado nuevo superintendente de Educación Superior a través de Alta Dirección Pública 

27 de Enero de 2023

El Presidente Gabriel Boric nombró al abogado José Miguel Salazar Zegers como nuevo superintendente de Educación Superior, elegido de una nómina de candidatos presentada por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Salazar es abogado de la Universidad Diego Portales y doctor en Educación en la Universidad de Melbourne, Centre for the Study for the Higher Education, de Australia. Ha ejercido como jefe del Departamento Jurídico y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación (CNED), fue vicerrector académico de la Universidad de Valparaíso e integrante de la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles de la Subsecretaría de Educación Superior. Desde 2019 ha sido investigador de la Universidad de Valparaíso, en el campo de las políticas de educación superior y en la gestión universitaria.

“La Superintendencia de Educación Superior tiene como misión contribuir a la estabilidad y desarrollo del sistema de educación superior con foco en las y los estudiantes, velando porque los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades del país sean sustentables, cumplan con la normativa que les es aplicable y destinen sus recursos a los fines que les son propios. Cuenta con una dotación total de 52 funcionarios y funcionarias”, detalló el Ministerio de Educación.

El proceso para proveer este cargo se inició en agosto de 2022 con la publicación de un aviso en medios de circulación nacional y el sitio web del Servicio Civil. Se recibieron 209 postulaciones y, en base a las evaluaciones, en diciembre el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a 13 postulantes, conformando la nómina de candidatos finalistas que fue remitida al Presidente para que efectuara el nombramiento.