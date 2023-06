VIDEO – “Jamás hablaría de la derecha”: el divertido fail de Boric al mencionar a Gabriela Mistral

1 de Junio de 2023

El presidente sacó risas entre los asistentes a la cuenta pública 2023 después de un chascarro para el recuerdo.

Mientras el presidente Gabriel Boric realizaba algunos anuncios en materia de educación, el recuerdo de Gabriel Mistral le jugó una mala pasada al mandatario. En un chascarro que sacó carcajadas entre todos los asistentes a la cuenta pública, la máxima autoridad del país dejó una imagen que será recordada por un tiempo.

“En educación, impulsamos el Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral para entregar mejores oportunidades a los 282 mil estudiantes de establecimientos rurales de Chile, y estamos llevando adelante proyectos de mejora de infraestructura en 164 de esas escuelas. Además he instruido la conformación de una mesa para encontrar soluciones al déficit que genera a los municipios el financiamiento del transporte de los estudiantes en la ruralidad. Esto es importante porque no hacerse cargo de estas realidades implica forzar al destierro a quienes habitan en el campo. Y queremos que los jóvenes y sus familias elijan donde vivir, no que se vean forzadas a partir“, era parte del discurso que tenía preparado para esta tarea.

Sin embargo, al agregar una cita de Mistral, el presidente regaló un fail que marcará la cuenta pública 2023. Revisa el momento: