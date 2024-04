Las reacciones que dejó el cambio de postura de Boric respecto a la reforma al sistema político

25 de Abril de 2024

Mientras hace unos días el mandatario priorizó la reforma de pensiones por sobre los cambios al sistema político, durante su discurso en la Enade aseguró que promoverá un acuerdo para lograrlo y explicitó su apoyo a la iniciativa.

Por Manuel Izquierdo y Juan Pablo Ernst

Unánimes muestras de respaldo recibieron los dichos del presidente Gabriel Boric, en cuanto a su apoyo a una reforma al sistema político durante su gestión, por lo que promoverá un acuerdo para conseguirlo, según aseguró este jueves durante su discurso en la Enade 2024.

Esto, luego de que hace solo unos días sostuviera que si bien estaba de acuerdo en aplicar estos cambios, “lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”.

“Quiero aprovechar esta ocasión para señalar de manera explícita y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar equívocos que como Presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político“, señaló Boric en la cita, al respecto.

En esa misma línea, aseguró que “considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado y que creo también que debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno para lo cual desde el gobierno promoveremos un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que incluya a la gran mayoría de ellas, ojalá a todas”.

Una vez finalizada su intervención, políticos de diversos sectores dieron a conocer sus evaluaciones a las palabras del jefe de Estado.

Así, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, valoró que luego de los cuestionamientos manifestados por todos los sectores después de que hace unos días vinculara esta reforma a la de pensiones, el presidente Boric “tuvo que aclarar sus dichos. Dijo además que tiene que hacerse en este período legislativo. Y eso no obsta que tengamos otras discusiones que son urgentes”, dijo a EL DÍNAMO.

En tanto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, destacó a este medio que el jefe de Estado limó asperezas y que hablar de la reforma al sistema político y otras pendientes “es muy inspirador”.

La timonel sostuvo que a su parecer el presidente “no cambió el tono” al referirse a la reforma al sistema político. “Él planteó que era muy relevante, pero que no se podía desconocer que tan relevante como aquello era seguir bregando por las reformas sociales“, dijo.

La UDI pide hechos concretos

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo a EL DÍNAMO que “valoramos estos nuevos cambios del presidente Boric, y que ahora sí está dispuesto a avanzar en cambios al sistema político. Pero le pedimos hechos concretos”.

“Tenemos hace tres meses presentada una reforma que establece un umbral del 5% para la existencia de los partidos políticos, que termina con los diputados que sacan menos del uno o dos por ciento. Que establece sanciones duras para los diputados que se eligen por un partido, renuncian y se van cambiando de partido. Incluso está presentada la reforma constitucional que rebaja el número de los parlamentarios“, detalló.

“Presidente Boric, si es verdad su intención de avanzar en cambios al sistema político, las reformas ya están presentadas“, recalcó a continuación.

A la vez, el presidente de la UDI, Javier Macaya, destacó que “es relevante que el presidente haya señalado que la reforma al sistema político es algo fundamental para avanzar como país. Le sacó la palabra condición de las otras reformas y creo que también es importante. Vamos a ver de qué manera se traducen en cambios concretos”.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por su parte, también se refirió a los dichos del jefe de Estado sobre cambios al sistema político, en conversación con EL DÍNAMO, ocasión en que atribuyó las faltas de acuerdo de los últimos años “tiene que ver con la reforma al sistema político de hace 10 años“.

“Así que cualquier llamado a poner metas a mediano y largo plazo que permitan a nuestro país desarrollarse mejor es muy positivo. El tema es que nos queda una ventana muy pequeña, porque a fines de este año empiezan las elecciones y el próximo año nuevas elecciones, por lo que todo debe hacerse con mucha urgencia”, agregó Matthei.

Dijo que si bien este es un tema que le importa poco a la ciudadanía y le es muy lejano, “al final hace mucha diferencia”.

RN y el PDG también apoyan la reforma

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Sergio Galilea, destacó a EL DÍNAMO que “el presidente se haya subido de forma definitiva al tema que muchos llaman del sistema político, pero que es en realidad un cambio al sistema electoral, que permita que haya partidos más sólidos, con los cuales se pueda trabajar mejor desde cualquier gobierno“.

“El drama de tener un Parlamento muy atomizado los sufrieron la ex presidenta Bachelet, el ex presidente Piñera y lo esta sufriendo el presidente Boric. Por lo tanto, todos los sectores políticos entienden que hay que volver a un sistema que, siendo proporcional, tenga correcciones que permitan que haya menos partidos, donde los llaneros solitarios no tengan mayor espacio“, sostuvo.

Por lo mismo, añadió que “eso es algo urgente y se puede hacer bien y rápido. Los propios expertos que trabajaron los procesos constitucionales redactaron algo que es de absoluto consenso, desde el Partido Comunista hasta Republicanos, pasando por el PS, RN y la UDI”.

Sobre la reforma al sistema político, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, manifestó que es un tema “urgente. Nosotros lo vivimos en carne propia. Parlamentarios salieron electos gracias a trabajo de la directiva, de los rostros y de los miembros del partido, y después estos carajos se retiran o negocian con el gobierno o para tener beneficios para sus posiciones. Eso tiene que cambiar para que la Cámara deje de ser este río revuelto que claramente perjudica a Chile”.

Lo que opinan desde el oficialismo

También se refirió al tema el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien planteó que el presidente Boric “dijo lo que siempre ha pensado. Necesitamos una reforma al sistema político, pero si ésta no va acompañada con avances en materias sociales, obviamente la ciudadanía no va a valorar lo que implica esa reforma. Por eso, el llamado es a que exista un diálogo que nos permita destrabar múltiples iniciativas”.

En tanto, para el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), la reforma al sistema político “debe darle gobernabilidad a los futuros gobiernos. Tenemos un sistema político muy fragmentado. Cuesta mucho poner de acuerdo a 21 partidos en el Parlamento“.

“El esfuerzo que hay que hacer es ponernos de acuerdo en ese tema, pero sin dejar de lado los otros temas prioritarios“, enfatizó el legislador.