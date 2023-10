Doble Evaluación Docente: ley recién despachada evitará sobrecarga de profesores

12 de Octubre de 2023

El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que pone fin a la doble Evaluación Docente para profesores de establecimientos municipales y de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), luego de que fuera aprobado por 114 votos a favor en la Sala de la Cámara de Diputados.

En la instancia, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo destacó que con la aprobación de esta iniciativa “reconocen el importante trabajo que realizan las y los docentes del país, entregándoles más herramientas para que puedan ejercer la enseñanza y profesionalizar su labor. Se trata sin duda de un avance para las y los maestros de Chile y para la educación del país”.

El proyecto del Mineduc establece que los profesores de establecimientos públicos dejen de ser evaluados por dos sistemas distintos, la Evaluación Docente y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y sean evaluados por este último, tal como ocurre en el sector particular subvencionado, generando un proceso más eficiente y transparente, que beneficiará a 116 mil profesores.

También será creado un mecanismo para asegurar la formación continua de docentes avanzados en su carrera, de los tramos Experto I y Experto II, que hoy no están obligados a evaluarse, y se establecerá la obligación de que los instrumentos de evaluación sean ajustados a los niveles y modalidades en que trabajan los docentes.

Igualmente, ahora será obligatorio que los 115 mil docentes de establecimientos particulares subvencionados se evalúen, ya que hoy están en la Carrera Docente, pero su evaluación es solo opcional, lo que provoca que muchos de ellos se queden en el tramo inicial. Esta medida será aplicada de forma progresiva entre 2025 y 2027.

Mejora en la inducción y trabajo colaborativo

La ley aprobada también mejora el acompañamiento del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) a docentes principiantes que no han logrado avanzar de tramo en su carrera, y permite que los profesores que tienen contratos de 44 horas semanales puedan hacer sus procesos de inducción dentro de su jornada laboral, en las horas no lectivas, lo que hasta ahora no podían hacer.

Además, la ley fortalecerá las redes de trabajo y el acompañamiento entre docentes a través de la Red Maestros de Maestros y asegura una cantidad de horas no lectivas para la preparación de instrumentos de evaluación, con jornadas colaborativas de trabajo.

Por último, la ley incorpora en la Carrera Docente a cerca de 8 mil profesores que quedaron mal encasillados en 2015; modifica la norma que prioriza el despido de personas cercanas a la jubilación en los casos de sobredotación docente, reemplazando ese criterio por profesores de tramos menos avanzados; y permite que las y los docentes que han ejercido roles directivos en los establecimientos conserven su titularidad docente y así puedan volver a ejercer en aula.