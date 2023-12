El doble foco de conflictos en Ñuñoa: masivo despido de profesores y disputa por uso de terreno para un Cesfam

29 de Diciembre de 2023

Más de 200 docentes de diversos establecimientos de la comuna recibieron la notificación de que sus contratos no serán renovados en 2024.

Compartir

Un doble foco de conflicto en materia educacional se vive en Ñuñoa, luego que se denunciara el despido de más de 200 profesores desde distintos colegios de la comuna, además de la disputa con el Liceo Carmela Silva Donoso por el uso de un terreno del establecimiento para construir un Cesfam.

De hecho, este último establecimiento está involucrado en ambas aristas del problema, ya que fue notificado que a 93 de sus funcionarios, 68 de ellos profesores, “no se les renovará contrato para el período 2024”.

El establecimiento detalló que el despido afecta al 72% de la planta docente del Liceo Carmela Silva Donoso.

Otro colegio al que ya se le informó de la decisión de la Municipalidad es el Liceo 7 José Toribio Medina. Según denunciaron los propios funcionarios, se concretó la desvinculación de 28 trabajadores.

Dentro de los funcionarios desvinculados hay docentes, psicólogos y auxiliares.

En el texto se alerta a la comunidad estudiantil que “a nivel comunal se ha desvinculado a más de 200 trabajadores de la educación“.

Qué dijo el Colegio de Profesores

Respecto de este último punto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, consideró la medida como “insólita y sin justificación ni pedagógica, ni laboral, ni económica“.

“Este no es un municipio que tenga grandes déficits. No tiene disminución de matrícula que justificara el ajuste de dotación, por lo tanto, es una medida que no entendemos“, dijo el dirigente.

A través de las redes sociales, Aguilar pidió a la alcaldesa Emilia Ríos que reconsidere la medida.

A través de X, el presidente del Magisterio dijo que espera que la jefa comunal “recapacite sobre esta incomprensible decisión y sea revertida. Por supuesto, daremos el apoyo a nuestros colegas colegiados“.

Me informan del despido de cientos de docentes y trabajadores de la educación en @MuniNunoa



Esto es muy impactante y por supuesto inaceptable. Espero que la Alcaldesa @EmiliaRiosS recapacite sobre esta incomprensible decisión y sea revertida. Por supuesto daremos el apoyo a… December 28, 2023

El conflicto por el Cesfam

Por otra parte, y junto con lamentar el despido de los más de 90 funcionarios, desde el Liceo Carmela Silva Donoso se recordó que aún no se resuelve el conflicto surgido por el anuncio de la Municipalidad en cuanto al uso de una parte del terreno del establecimiento para la construcción de un Cesfam.

El tema se arrastra desde inicios de año, cuando se reveló el plan para ocupar un espacio del establecimiento con el fin de construir el nuevo Centro de Salud Familiar Rosita Renard.

Desde el colegio aseguraron que se trata de una decisión que “se tomó a puertas cerradas” y que en el lugar donde se pretende construir el Cesfam “está el gimnasio y una multicancha“.

Claudia Sánchez, presidenta del Centro de Padres del Liceo Carmela Silva Donoso , dijo que no se informó a la comunidad escolar del proyecto. Nos enteramos por una publicación que subió la alcaldesa a redes sociales“, dijo

La respuesta entregada por la municipalidad asegura que, por el contrario, ese espacio está en “desuso educacional”.

EL DÍNAMO intentó infructuosamente contactarse con el departamento de Comunicaciones de la Municipalidad para conocer su versión respecto de ambos temas, sin obtener respuesta.

Profesores se manifestaron frente a la Municipalidad

Por otra parte, durante esta jornada decenas de profesores se manifestaron frente a la Municipalidad de Ñuñoa, para expresar su rechazo al despido de más de 200 docentes.

Los educadores tomaron parte en una marcha que convocó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Ñuñoa. Partieron desde sus respectivos colegios y se reunieron frente al municipio.

Los docentes portaron carteles y gritaron consignas contra la alcaldesa Emilia Ríos.