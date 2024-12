Universidad Andrés Bello fortalece su sello internacional a través de la adquisición de Post University en Estados Unidos

Actualizado el 6 de Diciembre de 2024

Post University está ubicada en el estado de Connecticut y fue fundada en 1890. Ha sido acreditada institucionalmente por más de cinco décadas y educa a más de 20 mil estudiantes en su campus presencial o a través de programas online. Imparte 58 programas académicos de pre y posgrado en diversas áreas del conocimiento.

Compartir

Con el objetivo de profundizar su estrategia de internacionalización, y enmarcado en su Plan Estratégico Institucional, Universidad Andrés Bello adquirió Post University, casa de estudios norteamericana fundada hace más de 130 años en Connecticut, Estados Unidos.

Con un campus de más de 23 hectáreas, Post University forma actualmente a más de 20 mil estudiantes e imparte 58 programas en diversas áreas del conocimiento. Está acreditada institucionalmente desde 1972 por la New England Commission of Higher Education (NECHE), siendo reconocida por su modelo formativo y por ser pionera hace 25 años en la implementación de programas online e híbridos.

Esta adquisición insertará a la comunidad y estudiantes UNAB en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Lo que se busca es, a través de diversas experiencias académicas, enriquecer su formación para que puedan desempeñarse de forma exitosa en un mundo laboral global.

“Estamos tremendamente expectantes y orgullosos de este paso. Con esto marcamos un hito para la universidad, para el sistema de educación superior y también para el país. Nunca, una institución chilena había dado un paso tan significativo por expandir su influencia a escala internacional”, aseguró el rector de la UNAB, Julio Castro.

Junto a lo anterior, destacó que “nuestro Plan Estratégico Institucional 2023-2027 establece la internacionalidad como una prioridad estratégica, entendiendo que para proyectarnos a futuro es indispensable estar inserta en el mundo a través de herramientas presenciales y virtuales, y generar lazos colaborativos que nos fortalezcan y beneficien a la comunidad. En esa línea, estar presente en los principales polos de desarrollo académico es un aspecto crucial, así también, visibilizar al exterior nuestro modelo de educación universitaria de excelencia y con impacto social”.

La inversión fue de USD 124,5 millones y previo a concretarse fue aprobada por una serie de entidades regulatorias y acreditadoras en Estados Unidos, tales como el Departamento de Educación de EE.UU; las agencias acreditadoras de Post University, la New England Commission of Higher Education, y de UNAB, la Middle State Commission on Higher Education; la Oficina de Educación Superior del Estado de Connecticut; NC-SARA; la Agencia Antimonopolios de EE.UU, entre otras. En Chile, la adquisición fue informada a las autoridades regulatorias según lo exigido por la normativa local.

Un aspecto relevante que considerar es que Post University y UNAB se mantendrán como entidades separadas y la universidad norteamericana mantendrá su proyecto, estructura y gobernanza.

“Estados Unidos es reconocido mundialmente como país líder en gestión universitaria por las prestigiosas universidades que alberga, así como también por su sistema diverso, flexible y orientado a la innovación. Es, sin duda, líder en materia de investigación y desarrollo, donde las universidades trabajan directamente con la industria y desempeñan un papel crucial en la generación de conocimiento y avances tecnológicos”, agregó Julio Castro, rector de la UNAB.

Para el vicerrector académico de la Universidad, Nicolás Bronfman, esta iniciativa abre importantes oportunidades en materia de movilidad.

“Ya concretada la adquisición, comenzaremos a trabajar detalladamente en las distintas oportunidades que se abren y cómo comenzar desde ya a generar beneficios para nuestra comunidad. En una primera etapa vemos importantes oportunidades en áreas como educación, ciencias de la computación e informática, economía y negocios, y también en algunas carreras de la salud y deporte. Vemos a Post como una oportunidad única para la proyección de UNAB y de nuestros estudiantes en Estados Unidos”, destacó Nicolás Bronfman.

Este hito, según el rector Julio Castro, representa también una oportunidad de fortalecer el proyecto educativo y patrimonio de UNAB, al ser Post una universidad con una situación financiera y operacional que le permite proyectarse en el largo plazo, generando así una serie de alternativas de colaboración en el largo plazo.

Conoce más de Post University en el siguiente video: https://youtu.be/7mwwbSHroCU

Post University

Post University es una universidad fundada en 1890, cuyo campus físico se ubica en New England, Connecticut, y forma actualmente a más de 20 mil estudiantes.

Está acreditada institucionalmente desde 1972 por la New England Commission on Higher Education (NECHE), además de impartir 58 programas de pre y postgrado en áreas como salud, tecnología, educación, economía y negocios, entre otros.

Es reconocida en su entorno y comunidad por su tradición y presencia a través de un campus de 23 hectáreas con infraestructura de excelencia, además de la personalización de su modelo formativo. Cuenta con más de 1.100 profesores, los que imparten los programas tanto presenciales como online.

En este último aspecto, Post es reconocida como una institución pionera, ya que cumplirá 25 años impartiendo programas online e híbridos, los que implementa a través del uso de avanzadas metodologías y herramientas tecnológicas para la formación.

Sus propósitos y misión convergen de manera natural con los de Universidad Andrés Bello, siendo una institución orientada a la calidad de sus programas, los que a su vez se estructuran priorizando las necesidades de empleadores y la sociedad, favoreciendo así la inserción laboral de sus egresados.

Para conocer más de esta universidad puedes revisar el siguiente link: https://post.edu/