Anita Alvarado volvió a la carga en contra de Daniela Aránguiz: “Esa mujer es capaz de todo”

14 de Diciembre de 2022

Más capítulos que Verdades Ocultas parece que sumará la teleserie que están protagonizando desde el fin de semana Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, con el galán Jorge Valdivia como actor invitado.

Todo partió con Anita opinando sobre la mediática separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, ocasión en la que habló de una falta de dignidad por parte de la ex bailarina de Mekano.

Fue después de aquello que la ex del Mago Valdivia recordó que Alvarado ejerció la prostitución y cuestionó que hablara de dignidad.

En ese contexto, la ex Geisha realizó un live en su cuenta de Instagram que fue seguido por más de 82 mil personas, en la que confirmó que cuando tenía 17 años su hija Angie fue amante de Jorge Valdivia.

En el siguiente capítulo, Daniela Aránguiz aseguró que la única víctima de todo esta situación es ella y recalcó que en su momento ella fue solidaria con Angie cuando estuvieron juntas en un programa de televisión.

Indecente

Pero era esperable que Anita Alvarado no se quedara callada y, efectivamente, otra vez arremetió contra la ex bailarina de Mekano.

Según explicó en conversación con LUN, solamente decidió hablar del romance entre su hija y el ex futbolista porque Daniela Aránguiz habló de Angie.

“Ella dijo que yo no podía hablar de dignidad, porque yo era un prostituta. Ella es muy básica, dejé de hacerlo hace 25 años“, planteó de entrada Anita Alvarado.

“Pero eso no fue lo que me picó. Me picó que ella se haya referido a mi hija. Ella dijo que era indecente”, le reconoció al medio.

“No debió meter a mi hija, la cosa era conmigo. Yo pensé que con lo que dije se iba a terminar todo, pero ella es como un mono porfiado“, aseveró Anita.

Odio

Según ella, Daniela Aránguiz “tiene todas las de perder. Si yo veo que no voy a ganar en esto, no sigo, pero ella sigue. Ella dice tantas estupideces“, manifestó.

“Es tanto su odio, porque la Angie es preciosa. Y como la conoció, sabe que no tiene cómo competir con ella. La Angie es una mujer feliz”, planteó a continuación.

“El nivel de mentiras de ella… ni se arrugaba. Esa mujer es capaz de todo“, aseguró Anita Alvarado.