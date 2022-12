Daniela Aránguiz reveló dato desconocido sobre Jorge Valdivia y Angie Alvarado: “No me lo merezco”

13 de Diciembre de 2022

La ex esposa del comentarista deportivo planteó en Zona de Estrellas que "hay gente que no tiene códigos".

La ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, reveló un desconocido capítulo del romance que mantuvo el ex futbolista y la hija de Anita Alvarado, Angie.

El episodio de este lunes de Zona de Estrellas se hizo corto para todo lo que la ex bailarina de Mekano tenía que decir sobre las declaraciones de la ex Geisha en su live de Instagram del domingo.

En la ocasión, la panelista del programa de Zona Latina hizo además una severa autocrítica.

“Yo pensé que me había casado con el hombre perfecto, que tenía el matrimonio perfecto“, planteó.

Y aseveró que “yo era una niña ingenua que no sabía de esta situación”.

“Mi única culpa es haber perdonado a Jorge. Me arrepiento de haberlo hecho, porque nunca debí dejarme humillar de esa manera y estoy aburrida de ser pasada a llevar”, manifestó la influencer.

Sin códigos

Luego, apuntó a la hija de Anita Alvarado y sostuvo que “Angie primero estuvo con Jorge, luego con el hermano y después con Jorge de nuevo“.

“Hay gente que no tiene códigos. Yo jamás me metería con mi cuñado“, enfatizó Daniela Aránguiz.

Y para recalcar su punto de vista, dio a conocer que incluso después de que se destapó el romance entre su marido y Angie, y que ella decidiera perdonarlo, ambos seguían en contacto hasta hace muy poco.

“Yo la última vez que vi unos mensajes de Angie Alvarado fue hace cinco años. Mensajes en el celular, en el Instagram“, reveló la panelista de Zona de Estrellas.

“No me lo merezco”

“Creo que ahora, cuando vino a Chile, también le mandó. Ahora, cuando ella está tan feliz, casada y todo, ahora cuando vino a ver a su mamá que estaba enferma, también le manda mensaje“, enfatizó

Según explicó la influencer, en estos mensajes Angie le preguntó a su ex “¿qué ha hecho de su vida? Que supo que estaba separado. A ver si nos juntamos, cosas así“.

“Ella se quiso meter ahí y yo me aburrí de quedarme callada. ¿Hasta cuando más tengo que aguantar que la gente me basuree? Siento que no me lo merezco, no voy a aguantar que se digan cosas mías”, afirmó finalmente Daniela Aránguiz.