EEUU: actor Jeremy Renner sufre accidente y es internado en estado crítico

2 de Enero de 2023

No se han entregado mayores detalles del accidente de Jeremy Renner, quien posee una vivienda en Nevada, zona afectada por una serie de tormentas de nieve.

El actor Jeremy Renner, de 51 años, fue internado en estado crítico, tras sufrir un accidente en medio de las tormentas de nieve que afectan a Estados Unidos.

Su representante indicó que “podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras sufrir un accidente relacionado con el clima mientras quitaba nieve hoy temprano”.

El sitio Variety informó que el actor que dio vida a Ojo de Halcón en la saga Avengers y en series Marvel, “está recibiendo excelentes cuidados”.

Renner inició su carrera en filmes independientes como Dahmer (2002) y fue nominado al Oscar como mejor actor por su presencia en The Hurt Locker (2008).

Apareció en el filme The Town (2010), con el que fue nominado por segunda vez al Óscar, esta vez como mejor actor de reparto. Tras ello, logró mayor notoriedad al personificar a Hawkeye en el Universo cinematográfico de Marvel como protagonista en las películas The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Endgame (2019).

También fue parte del universo Misión Imposible, al ser parte de Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) y Mission: Impossible – Rogue Nation (2015).

Además de dedicarse a la actuación, en multinstrumentalista y de manera esporádica canta para las bandas sonoras de las películas que protagoniza. Junto con ello, lanzó dos EP: The Medicine (2020) y Live For Now (2020).