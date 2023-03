Jeremy Renner realizó importante declaración sobre el accidente que casi le cuesta la vida

30 de Marzo de 2023

Jeremy Renner aún continúa recuperándose de lo ocurrido el 1 de enero, cuando una máquina quitanieve lo arrolló.

Jeremy Lee Renner, actor estadounidense reconocido por interpretar a Hawkeye en el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), se referirá por primera vez sobre el accidente que sufrió el pasado 1 de enero y que casi le cuesta la vida.

En ese entonces, el intérprete fue arrollado por una máquina quitanieves, quedando con un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, teniendo que someterse a múltiples operaciones en las últimas semanas.

Será en el especial Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph (Jeremy Renner: La entrevista de Diane Sawyer, Una Historia de Terror, Sobrevivencia y Triunfo), donde el actor relatará con detalles lo ocurrido.

En un adelanto del programa, Jeremy Renner contó que “estuve despierto en todo momento. Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera (…) He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”.

Durante el spot que se ha emitido en redes sociales, Diane Sawyer le consultó al actor si “cuando te miras en el espejo, ¿ves una cara nueva?”, a lo que él aseguró que ve “a un hombre con suerte“.

“No pensé que estaba vivo”

Quien también participará en este especial fue el sobrino de Jeremy Renner, a quien le salvó la vida en este accidente.

“Lo veo en un charco de sangre que sale de su cabeza. Yo corrí hacia él y sinceramente no pensé que estaba vivo“, aseguró en la instancia.

Según recordó, “quedó con la rodilla derecha, tobillo derecho roto, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto. Cara, cuenca del ojo, mandíbula rota. Pulmón colapsado. Perforado desde la costilla, el hígado”.