Alcaldesa Ripamonti sale a aclarar uno de los grandes mitos del Festival de Viña

17 de Enero de 2023

La alcaldesa de Viña del Mar detalló que "el municipio no gasta ni un peso en hacer el festival. Esto es un sistema concesionado en que los canales han querido realizarlo, incluso nos pagan a nosotros".

La alcaldesa Macarena Ripamonti participó de un live de Instagram junto a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, animadores del Festival de Viña del Mar, para dar a conocer a los nuevos artistas para su versión de 2023.

En la transmisión, la jefa comunal aprovechó la oportunidad para aclarar uno de los grandes mitos que circulan respecto al certamen internacional que se lleva a cabo en la Quinta Vergara.

“Me gustaría aprovechar esta instancia en que están ustedes, maravillosos animadores, es contarles el rol que de algún modo tiene el Festival de Viña del Mar“, indicó Ripamonti.

La alcaldesa de Viña del Mar detalló que “el municipio no gasta ni un peso en hacer el festival. Esto es un sistema concesionado en que los canales de ustedes han querido realizarlo, incluso nos pagan a nosotros. En el año 2018 se recibieron cerca de $4.500 millones para poder adjudicarse eso“.

“Viña del Mar solo se ve beneficiado, porque recibimos la posibilidad de tener esos ingresos que son bastantes, pero además ustedes sacan nuestra ciudad al mundo. Este es el festival más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes y antiguos del mundo, entonces ocupamos esta plataforma para hacer brillar nuestra ciudad y sacarla adelante”, explicó Macarena Ripamonti.

Ripamonti reiteró que “por favor, si alguno de ustedes escucha que nos estamos gastando ese dinero en otra cosa, no es así. Son ingresos, potencialidad y ayuda a desarrollar mucho más nuestra ciudad. Me gustaría dejarlo muy claro para que alguien no piense que nuestras prioridades son otras“.

Sus palabras fueron compartidas por María Luisa Godoy, quien agregó que “me encanta que lo aclare, alcaldesa, porque hay mucho mito entorno al Festival de Viña y efectivamente, el municipio no se gasta ni un peso. Al revés, solo recibe y sumado al turismo que llega a la región, cómo se beneficia producto del festival y la cantidad de empleos”.