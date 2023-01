Paty Maldonado se lanza contra rutina de Bombo Fica: “Es un comerciante de la política”

24 de Enero de 2023

La opinóloga dijo que el humorista "se dio vuelta la chaqueta" por haber apoyado el Apruebo.

Érika Patricia Maldonado Aravena, también conocida como Paty Maldonado, lanzó una ácida crítica en contra del humorista Bombo Fica, quien presentó una exitosa rutina durante su participación en el Festival del Huaso de Olmué.

El comediante llegó al escenario de El Patagual con bromas sobre política, aludiendo a la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, opción que él apoyó como simpatizante del Partido Comunista (PC).

Durante su transmisión de Las Indomables, la opinóloga señaló que Fica “siempre fue un extraordinario humorista”, aunque recalcó que “la cagó” al “marcarse” políticamente. “Él debió seguir su rutina como lo hacía siempre, la cagó“, insistió.

“A mí me cae la raja el Bombo Fica, lo encuentro un tremendo humorista, pero es un comerciante de la política“, complementó.

Maldonado acusa “oportunismo” de Bombo Fica

En su intervención, la ex panelista de Mucho Gusto consideró “curioso” que Fica fuera “al Festival del Huaso de Olmué y le pegara un palo al Gobierno“.

“No huevee, poh. Oportunistas, eso son. Oportunistas que quieren sacar dividendo de cualquier minuto, en cualquier segundo, no les interesa la situación del país, les importa un soberano… no les interesa la AFP ni la salud ni la educación. Lo que quieren es ser contratados”, manifestó.

Maldonado agregó que artistas como el humorista “se dan vuelta con una facilidad asquerosa porque saben que la gente está reaccionando en contra (del Gobierno)”.

La cantante también mencionó el respaldo de Bombo Fica al Apruebo. “La patada que te llegó el día 4 (de septiembre) fue maravillosa y ahora… vuelta la chaqueta”, reiteró.