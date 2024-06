Semana negra para el humor chileno: Coco Legrand y Bombo Fica anuncian su retiro de los escenarios

19 de Junio de 2024

Alejandro González, verdadero nombre del Coco Legrand, apeló a sus problemas de salud para poner fin a su carrera.

Compartir

El humor chileno vive días difíciles, luego que dos de sus representantes más insignes, como son Coco Legrand y Bombo Fica, anunciaran su retiro de los escenarios.

El primero en dar cuenta de esta decisión es Bombo Fica, quien indicó que tras conversar con su familia, dará un paso al costado tras cumplir 40 años de carrera en 2026.

“Quiero cumplir mis 40 años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme”, declaró en Podemos Hablar.

El artista oriundo de Purén expresó que “espero haber tenido la oportunidad de haber entregado mucha alegría y amor a la gente, con mi trabajo”.

En esta línea, recalcó que tras vivir un episodio en Viña del Mar, decidió no hacer humor que ofendiera al resto.

“Yo contaba un chiste de un gangoso y mataba con ese chiste. Pero cuando me estaba retirando del casino, una persona que hacía aseo me fue a felicitar y me dijo que me admiraba mucho, y que lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso porque él tenía un niño que sufría de ese problema y era víctima de bullying”, detalló el comediante.

Las razones de Coco Legrand para decir adiós

Durante esta jornda fue el turno de Coco Legrand de decir adiós a los escenarios, asegurando que ya “cumplí con todos mis deberes, y también con gran parte del público que fue solidario conmigo”.

Alejandro González, verdadero nombre del comediante, apeló a sus problemas de salud para poner fin a su carrera.

“Ha sido un y momento fuerte en mi vida, porque sufrí un vértigo que me tenía loco. Dos veces en mi vida he tenido ese problema, pero esta segunda vez fue la más fuerte”, le confesó a Alfredo Lamadrid.

Coco Legrand agregó que “fue muy duro para mí, sobre todo porque los sueños que tenía de algún modo desaparecieron, porque hoy día para mí es un día especial, un día que necesita mi cuerpo para entregar y agradecer el cariño de la gente, después de 77 años de edad”.

Sobre su futuro, el artista explicó que “me voy a dedicar a estar y empezar a viajar con mi mujer, a todos los lugares de este país, de Arica a Punta Arenas, para que estemos en gran parte de los lugares de donde trabajé, pero como cualquier persona. Recorrer este país de punta a cabo, para luego pasear en el extranjero”,