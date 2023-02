Pablo Chill-E confirma despido en equipo de Polimá Westcoast tras problema de audio

24 de Febrero de 2023

Dijo que se dio el trabajo de aclarar lo ocurrido "para que dejen culpar a quien no tiene culpa. Por favor".

Compartir

A la “ineptitud” de un trabajador del equipo de sonido de Polimá Westcoast atribuyó el cantante del género urbano Pablo Chill-E, los problemas con el micrófono que tuvo al subir al escenario para acompañar al intérprete de Ultra Solo en su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023.

Y sobre el responsable de lo ocurrido sobre el escenario de la Quinta Vergara, dijo que “ya lo despidieron“.

Inicialmente, Pablo reaccionó con una gran molestia por las fallas técnicas que se produjeron durante su participación en el show de Polimá Westcoast y que afectaron el micrófono que le entregaron.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram que el cantante del género urbano se desahogó de la molestia y frustración que vivió la noche del jueves.

Así, Pablo Chill-E posteó primero un fuerte cuestionamiento al equipo que acompañó a Polimá, donde dejó en claro su profunda molestia.

“Malayas conche… me silenciaron de pana. Polimá Westcoast eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda“, escribió en la red social.

“Intentan opacarme”

Sobre el artista que lo invitó a participar en el show, aseguró que “no pienso mal de ti, pero dudo que haya sido un error técnico. Si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme. Bonita“, posteó a continuación.

Y enfatizó una vez más que Polimá Westcoast no tuvo responsabilidad alguna en lo sucedido. “No fue culpa del Poli, ni tampoco del Festival“, recalcó.

Y dejó en claro que “para que sepan, fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentablemente, me siento ultrapasado a llevar. Pero nada que hacer, solo decirles la verdad. Se supone que son profesionales”, detalló.

Más tarde, Pablo Chill-E volvió a usar las redes sociales para insistir en la total inocencia de Polimá en lo ocurrido.

“Sigo aclarando que lo de ayer no fue culpa de Polimá Westcoast. Él solo quería que todos brilláramos juntos, como lo hemos hecho siempre“, posteó el cantante urbano.

El cantautor del tema Facts dijo que “tampoco fue culpa del Festival de Viña, ni hay ningún tipo de censura. Fue netamente la ineptitud de un trabajador del Poli… El cual ya despidieron”, informó.

Pablo Chill-E insistió al final que se dio el trabajo de aclarar lo ocurrido “para que dejen culpar a quien no tiene culpa. Por favor“.