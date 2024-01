Los proyectos de ley Anti Narcocultura y lo que respondió Pablo Chill-E

20 de Enero de 2024

Joanna Pérez y Paulina Vodanovic presentaron dos proyectos anti narcocultura en los últimos días, lo que desató la molestia del cantante.

A raíz del caso Peso Pluma y los cuestionamientos surgidos por su show en el Festival de Viña del Mar 2024, se presentaron dos proyectos de ley considerados como Anti Narcocultura.

El primero fue firmado por la diputada Joanna Pérez (DEM) junto a parlamentarios de Renovación Nacional y el Partido de la Gente, el cual busca prohibir la presentación de artistas que promuevan la narcocultura en eventos masivos financiados con recursos públicos.

“Es totalmente contradictorio que con los recursos públicos con los que estamos combatiendo el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, se puedan promocionar espacios culturales, grupos, que hagan apología a aquello”, manifestó la parlamentaria.

A raíz de eso, agregó la diputada, “hemos presentado un proyecto de ley que ponga en discusión esta materia, porque no puede ser que con recursos públicos estemos promoviendo este tipo de acciones“.

La iniciativa busca modificar la Ley 19.228 sobre fomento de la música chilena.

A esto se suma el proyecto de ley presentado por la senadora Paulina Vodanovic (PS) el que apunta a que no se destinen recursos públicos a financiar a artistas que promuevan la narcocultura y el narcotráfico.

“El Estado no puede estar financiando con recursos de todos los chilenos una subcultura destinada a mostrar que ese es el camino de la juventud. Me parece que es una señal que no fomentemos como Estado una subcultura que defiende y hace apología al delito (…) Yo creo que es una agresión igual a las víctimas”, aseveró a El Mostrador.

La molestia de Pablo Chill-E

Tras conocer la noticia sobre estos proyectos de ley anti narcocultura, uno de los que se pronunció fue Pablo Chill-E, acusando a las autoridades de ser unos “fanfarrones cul…”.

“Nos quieren lanzar una ley para dejarnos sin shows y sin poder cantar. Nos echan la culpa de la delincuencia, siendo que ellos son los mayores ladrones cu… que le roban al pueblo. Por eso causan desigualdad, comienza la falta de oportunidades y crece el índice de criminalidad”, aseveró en una historia de Instagram.

En esa misma línea, indicó que “los políticos cul… no le roban solamente al pueblo, sino a todos los chilenos con sus casos de corrupción y fraudes. Son harto patudos, fanfarrones cul…“.

Pablo Chill-E acusó que “nos echan la culpa de la narcocultura, siendo que los que dejan pasar la droga son los pacos y los ratis. Los milicos son los que venden las armas por debajo de la mesa. Bastardos cul…”.

“Me da rabia que como sociedad nos dejamos pisotear, nos quedamos callados y dejamos que nos metan el pi… ¡Despierten, gente! Y si algún día me silencian o me pasa algo raro, tengan claro que fueron estos hijos de pu…”, cerró.