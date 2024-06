VIDEO – “Se me lanza al cuello…”: qué dijo Pablo Chill-E tras sufrir lanzazo en Iquique

24 de Junio de 2024

Tras el hecho, el artista nacional entregó detalles de lo que vivió a través de sus redes sociales.

Compartir

Pablo Chill-E fue víctima de un inesperado lanzazo este domingo mientras compartía con algunos de sus fanáticos en la ciudad de Iquique. Todo esto, mientras el artista chileno cumplía con varios compromisos que tenía programados dentro de su itinerario musical en el norte del país.

Según detalló Carabineros, el joven de 24 años fue abordado por un grupo de delincuentes quienes le sustrajeron una de sus cadenas de oro y escaparon del lugar en un vehículo sin patente.

Por su parte, el autor de éxitos como Gitana y Cora Roto detalló cómo vivió él el asalto por sorpresa y aprovechó de hacer una actualización del robo en su perfil de Instagram.

Pablo Chill-E habla tras el lanzazo

Durante uno de sus eventos, un grupo de seguidores se acercó al rapero para intentar interactuar con él, momento que aprovechó un delincuente para arrebatarle una cadena de oro avaluada en $20 millones de pesos chilenos.

Tras esto, Pablo Chill-E compartió en sus historias su relato: “Mi gentecita, estoy bien por si acaso. No me asaltaron, estoy bien aquí en Iquique. La gente me ama brígido, solo que una malaya culiá (sic) me pidió una foto y yo como soy buena onda, y doy foto a todos fui y me la saqué”.

“Ahí que me la estoy sacando, el we… va y se me tira al cuello y me rompió la cadena. Pero aquí está (…) ese we… metió la cabeza al WC”, agregó el artista urbano.

Tras el robo, Carabineros realizó un operativo que finalmente dio con la detención de tres individuos de nacionalidad chilena, colombiana y venezolana, en una toma en la comuna de Alto Hospicio.