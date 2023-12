VIDEOS – “Me importa, no me importa nada”: los cinco momentos televisivos del año

29 de Diciembre de 2023

Desde el regreso de los realities hasta rutinas de humor, aquí te dejamos una selección con los momentos televisivos que marcaron este 2023.

Estamos a solo días de despedir este año 2023, el que, sin duda, dejó varios momentos televisivos que no olvidaremos.

Desde conflictivas situaciones a otras más graciosas, lo cierto es que la pantalla chica trajo consigo hechos que quedaran en el subconsciente de los televidentes.

Dentro de ellos se destaca el regreso de los reality shows, Chile como sede de una importante competencia a nivel internacional e incluso, una sorpresiva aparición en el Festival de Viña.

Por esta razón, aquí te dejamos los cinco momentos televisivos más destacados de estos últimos doce meses.

Los cinco momentos televisivos que marcaron este 2023:

La intensa pelea entre Cony y Pincoya

Uno de los momentos más sorpresivos fue cuando Cony Capelli exigió la expulsión de Jennifer Galvarini, conocida popularmente como Pincoya, en Gran Hermano, marcando un antes y un después en la cercana amistad que nació al interior de la casa estudio.

Fue en medio de una fiesta que la bailarina se enojó con su amiga tras haberla encontrado conversando con algunos participantes que habían regresado recientemente en el repechaje y de los cuales ella la iba a proteger.

Pero Pincoya, aburrida del escándalo que estaba armando Capelli, la tomó del brazo para que la escuchara, desatando el caos. En ese instante, Cony se exasperó, fue hasta el confesionario a acusar que fue empujada por la participante.

“Quiero saber qué va a pasar, o se va ella o me voy yo. Me importa, no me importa nada”, exclamó furiosa la ganadora del programa.

Copano y Los Bunkers en Viña 2023

Otro icónica situación ocurrida este año fue protagonizada por Fabrizio Copano casi al final de su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023.

Ya terminando su presentación, el ex Club de la Comedia recordó el chiste de Sergio Freire de cuando el ex presidente Sebastián Piñera los confundió con Los Bunkers.

Fue allí que el comediante llamó a sus colegas al escenario. Pero esto no quedó ahí ya que la reconocida banda chilena también sorprendió haciendo su ingreso por la parte alta del escenario. Esta situación impactó a la Quinta Vergara y desató las risas cerrando la noche con un icónico momento.

Panamericanos y Parapanamericano Santiago 2023

Durante octubre y noviembre de este año se llevó a cabo uno de los eventos deportivos más importantes que se han realizado en la historia de nuestro país. Se trata de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Estos deportes y disciplinas fueron transmitidas por televisión, pero sin duda llamó la atención de la audiencia ya que miles de personas asistieron a los estadios a ver las competencias, así como también a las respectivas ceremonias de apertura y cierre.

Pero esto no fue todo, ya que Fiu, la mascota oficial, se ganó el cariño de la gente y se convirtió en un personaje ícono de este 2023.

La declaración de Trini

Trinidad Cerda logró entregar uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano cuando reunió a todos sus compañeros para entregarles una importante confesión.

“Yo nací con otro género. He vivido toda mi vida, de alguna manera, intentando pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido y no generarme daño, pero es una historia que tengo que contar con orgullo”, declaró la participante antes de contar su historia.

La confesión de Trini fue aceptada con cariño por parte de los demás participantes del encierro y los televidentes, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales del programa y de la televisión chilena.

Trini decidió contar su verdad.



El “paco” de Paulina de Allende-Salazar

La protagonista de esta polémica fue Paulina de Allende-Salazar, luego que en medio de un despacho tratara de “paco” al fallecido al suboficial mayor Daniel Palma.

La situación no sólo generó que la profesional fuera vetada durante un punto de prensa, sino que incluso le terminó costando su salida de Mega.

