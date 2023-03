VIDEO – Polémica frase de Jordi Castell sobre Pedro Pascal y su familia: “La suerte que los hayan exiliado”

15 de Marzo de 2023

Jordi Castell está en el centro de la polémica, luego de sus particulares frases sobre Pedro Pascal y su familia, en especial a su calidad de exiliados de la dictadura de Augusto Pinochet.

El panelista del programa Tal Cual, que comparte con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, dejó en claro su admiración y gusto por el actor chileno, que viene de ser uno de los presentadores de los Oscar.

“Estamos todos con los churrines en el suelo por Pedro Pascal, porque es un sex symbol. Yo muero por él (…) Yo dejaría todo por Pedro Pascal. Y me daría lo mismo que hasta me trate un poco mal. O sea, Pedro Pascal es lo más sexy“, confesó el fotógrafo.

En esta línea, Castell declaró que “no puede haber un hombre más atractivo… No solo por su físico. A mí, y yo siempre se los he dicho, a mí cuando me gusta un hombre, lo que menos me importa es el físico. Me gusta la actitud y me gusta la impronta de, sorry, las mujeres va a entender… Pero a mí me gustan los hombres que huelen a macho“.

Pero tras esto, Jordi Castell hizo alusión a la calidad de exiliados de la familia de Pedro Pascal, bajándole el perfil al hecho que tuvieron que dejar el país por la dictadura de Pinochet.

“Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado”, sostuvo.

Castell defendió sus dichos apelando a una ex pareja, cuyos “papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”.

“A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…”, indicó.